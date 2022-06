Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Festival du doré Baie-James

Le gouvernement du Québec accorde une subvention d'un montant maximal d'un million de dollars à la plateforme de financement participatif La Ruche. Cette contribution vise à appuyer sa mission et ses différents points de service, en plus de soutenir...

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, est fier d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation,...