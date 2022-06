Nippon Express propose un nouveau service de transport avec un emballage isotherme respectueux de l'environnement





-Première société de logistique japonaise à collaborer avec EMBALL'ISO, spécialisée dans le transport de vaccins-

Nippon Express Co, Ltd, une société du groupe Nippon Express Holdings, Inc, est devenue la première société de logistique japonaise à collaborer avec EMBALL'ISO, une société française spécialisée dans le transport de vaccins, en proposant un nouveau service de fret aérien international avec des emballages isothermes écologiques produits par EMBALL'ISO.

Emballage isotherme écologique :

Contexte du lancement du service

Les industries médicales et pharmaceutiques, entre autres, exigent un contrôle strict de la température de leurs produits pendant le transport, et les services logistiques respectueux de l'environnement suscitent un intérêt croissant dans tous les secteurs. Comme mesure clé de sa stratégie de croissance pour ses principales activités, le Groupe NX a placé l'industrie pharmaceutique au premier rang de ses priorités dans son plan de croissance dynamique pour 2023 (« NX Group Business Plan 2023 -- Dynamic Growth ») et a donc renforcé ses services de transport sous température contrôlée.

Nippon Express est la première société de logistique japonaise à s'associer à EMBALL'ISO en proposant un nouveau service qui associe l'emballage isotherme passif (non alimenté) réutilisable et performant d'EMBALL'ISO au transport aérien international, améliorant ainsi ses services de transport à température contrôlée. Ce nouveau service respectueux de l'environnement permettra de réduire les émissions de CO2 de ses clients tout en maintenant strictement les températures requises pendant le transport.

Aperçu du service

Nom du service

NX-SOLUTION Service de transport à température contrôlée avec un emballage isotherme respectueux de l'environnement

Caractéristiques

- Le service a recours à des emballages à haute performance isotherme qui respectent la norme ISTA 7D*.

- Les emballages isothermes écologiques peuvent être collectés dans 80 pays et régions du monde.

- Le transport des marchandises dans des emballages réutilisables permettra de réduire les émissions de CO2 de la chaîne d'approvisionnement.

* Norme de contrôle internationale élaborée par l'International Safe Transit Association (ISTA) et largement adoptée dans le monde entier pour les marchandises emballées. Les paquets sont exposés pendant des périodes déterminées à des environnements de température spécifiques pour l'été et l'hiver afin de tester leur capacité de maintien de la température intérieure.

Gamme de produits

Il est possible de choisir des emballages pour trois fourchettes de température dans les dimensions les mieux adaptées aux volumes de marchandises des clients.

À l'avenir, le Groupe NX continuera d'améliorer et de développer des services de bout en bout qui répondent aux besoins d'une logistique pharmaceutique de plus en plus sophistiquée et diversifiée.

