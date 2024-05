OneStock annonce un investissement de 72 millions de dollars pour propulser les retailers vers l'excellence omnicanale





OneStock SAS, acteur de premier plan dans le domaine des solutions de Gestion des Commandes (OMS), annonce un investissement significatif de 72 millions de dollars de la part de Summit Partners, un investisseur de renommée mondiale en capital-croissance.

OneStock a été fondée en 2015 par Romulus Grigoras (CEO) et Benoit Baccot (CTO) pour aider les retailers et les marques à mieux gérer leurs stocks et à améliorer leurs opérations de traitement et de livraison des commandes face à la complexité croissante du commerce omnicanal. La solution cloud-native offre à tous les marchands une plateforme best-of-breed conçue pour faciliter le traitement des commandes tout en améliorant l'expérience client via une meilleure visibilité et une expérience « buy anywhere, deliver anywhere, return anywhere ».

« Depuis ses débuts, OneStock s'est consacré à créer des expériences d'achat toujours plus intelligentes et durables. Ce partenariat avec Summit Partners marque l'ouverture d'un nouveau chapitre de notre histoire, réaffirmant notre engagement résolu envers l'innovation technologique et la croissance dans le secteur du retail. » déclare Romulus Grigoras. « Avec le soutien et l'expérience de Summit Partners, nous allons pouvoir accélérer notre croissance et nous rapprocher de notre objectif ultime : devenir le leader mondial du marché de l'OMS. »

Grâce à sa solution riche en fonctionnalités, garante d'un ROI important et rapide, OneStock affiche une croissance soutenue ces dernières années avec des revenus récurrents multipliés par 2,5 depuis 2021. La solution a déjà convaincu de grandes marques évoluant dans différents secteurs d'activités parmi lesquels le luxe, l'automobile, l'animalerie, l'ameublement. Ses clients vont des enseignes B2C traditionnelles, au commerce B2B en passant par les réseaux de franchises. À ce jour, plus de 100 marques internationales ont adopté OneStock dans plus de 25 pays. Ainsi, la plateforme traite plus de 2,5 milliards d'euros de commandes chaque année. Yves Rocher, WHSmith, Intersport, ManoMano et S.Oliver figurent notamment parmi les clients de OneStock.

« Compte tenu de la multiplication des canaux de vente physiques et en ligne et des exigences croissantes des consommateurs en matière de disponibilité des produits et d'instantanéité, nous sommes convaincus que l'OMS s'impose aujourd'hui comme un composant essentiel de la Supply Chain pour le retail. Les solutions OMS cloud-natives de OneStock sont, à nos yeux, les plus intuitives, évolutives et fonctionnelles du marché pour aider les marques à mieux gérer leurs stocks, à accélérer leur développement et à vendre plus, tout en gaspillant moins », déclare Steffan Peyer, directeur général de Summit Partners qui siégera au conseil d'administration de OneStock.

OneStock compte profiter de ce nouveau financement pour soutenir sa croissance internationale, en particulier sur le marché américain, et pour accélérer la vision d'un retail où la gestion des commandes serait fluide et facile. OneStock affiche une technologie de pointe, certifiée par la MACH Alliance et s'impose comme un partenaire Gold d'Adobe et comme le premier OMS officiellement intégré à Shopify. Pour devenir l'OMS le plus facile à intégrer du marché, l'entreprise établit continuellement de nouveaux partenariats, enrichit la liste des intégrations disponibles sur son portail d'extensions et élargira bientôt l'accès à sa plateforme aux clients et aux agences externes souhaitant développer leurs propres extensions pour des applications et secteurs spécifiques. OneStock entend également accélérer le développement produit pour y intégrer plus de services et de cas d'usages (BtoB, IA et économie circulaire).

« OneStock se distingue grâce à un lot impressionnant d'innovations et des fonctionnalités inédites telles que la gamification pour la captation des commandes en magasin, la Business Intelligence Suite, et une solution de Delivery Promise, probablement la plus aboutie du marché " commente Nik Ohri, vice-président de Summit Partners qui rejoindra également le conseil d'administration de OneStock.

« Nous sommes ravis de nous associer à cette équipe très expérimentée, et nous réjouissons de travailler avec Romulus et Benoit pour accélérer leur vision et étendre l'impact de OneStock à l'échelle mondiale », ajoute-t-il.

« Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe OneStock et l'ensemble de nos partenaires et clients sans lesquels nous n'en serions pas là. Nous sommes plus que jamais déterminés à façonner l'avenir du retail pour accompagner et faciliter la réussite de nos clients ! », conclut Romulus Grigoras.

À propos de OneStock

Depuis son lancement en 2015, OneStock est le spécialiste de l'Order Management System en Europe. Membre de la MACH Alliance, l'entreprise propose une suite logicielle omnicanale permettant aux retailers, aux industriels et aux acteurs du BtoB d'optimiser les parcours clients tout en améliorant les performances commerciales grâce à une vision unifiée des stocks. Agile, l'OMS OneStock propose aussi aux entreprises d'optimiser les coûts d'expédition, de diminuer l'empreinte carbone et d'enrichir les expériences d'achats online et in-store (avec des solutions telles que le Ship from Store, le Click and Collect, la Gestion des Retours, etc..). Aujourd'hui, OneStock accompagne plus de 70 retailers parmi lesquels LVMH, Mano Mano, ba&sh, Intersport, Julien d'Orcel, Figaret, Bocage, Yves Rocher, Truffaut, Jacadi et bien d'autres.

Plus d'information sur onestock-retail.com.

À propos de Summit Partners

Fonds mondial d'investissement fondé en 1984, Summit Partners est spécialisé dans le financement de croissance, le marché obligataire et celui des actions. Summit investit dans les secteurs de croissance de l'économie et participe déjà au capital de plus de 550 entreprises, des secteurs de la technologie et de la santé notamment. Parmi ses investissements notables dans des entreprises spécialistes des technologies du retail et du marketing figurent RELEX, Akeneo, Klaviyo, Optimove, Later et Mi9 Retail. Summit investit dans des entreprises du monde entier et est présent en Amérique du Nord et en Europe. Plus d'information sur www.summitpartners.com ou LinkedIn.

21 mai 2024 à 02:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :