Investissement Stratégique pour la Croissance de Solutions Will





Carbon Streaming investit jusqu'à 20 millions $US chez Solutions Will qui développera ses Communautés Durables au Québec et en Ontario.

BELOEIL, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Solutions Will (Will), est fière d'annoncer l'investissement en flux jusqu'à 20 millions $US de Carbon Streaming Corporation (CSC) qui lui permettra d'accélérer le développement de ses Communautés Durables au Québec et en Ontario.

L'investissement en flux devrait permettre la réalisation de plus d'une centaine de millions de tonnes de réductions de GES, d'ici 2030, qui seront converties en crédits de carbone vérifiés (VCU) et monétisées sur les Marchés Volontaires du Carbone (MVC). Will sélectionnera et qualifiera les microprojets de réduction de GES, sous ses Communautés Durable du Québec et de l'Ontario en vue de les quantifier et de les convertir en VCU. Ces microprojets proviendront de dizaines de milliers de bâtiments établis au Québec et en Ontario et porteront sur la conversion et l'efficacité énergétique, la réutilisation, le compostage et le recyclage de filières de déchets et sur les transports de personnes et marchandises. L'entreprise a pour objectif d'améliorer ses performances et la productivité de ses Communautés Durables qui seront déployées au Québec et en Ontario en traitant des milliards de transactions nécessaire afin de comptabiliser plus de 109 millions de tonnes de CO 2 eq d'ici 2030. Les revenus carbones obtenus des MVC, qui devront être de l'ordre de plusieurs milliards de $US, seront distribués selon le modèle d'affaires de Will qui est basé sur le partage et la participation élargie de son écosystème, composé de PMEs, de municipalités et d'OBNLs.

« Afin de réaliser la mission de Will et d'accélérer l'engagement de toutes les parties prenantes de la société, Will s'est doté d'un plan d'hypercroissance. Il est nécessaire d'innover dans les processus de qualification, de quantification et de vérification des émissions et des réductions de GES de nos membres, qui font partie d'un bassin de dizaines de milliers de PME au Québec et en Ontario. L'investissement permettra l'ajout du transport à la méthodologie VM0018 , développée par Will et certifiée sous le programme VCS, et à l'optimisation de sa plateforme de traçabilité qui accroîtra sa capacité de traitement de milliards de transactions de manière sécuritaire, efficace et automatisée. L'investissement de CSC nous apporte les ressources pour engager, aujourd'hui, des milliers de PME canadiennes sur l'action climatique » a dit Martin Clermont, président de Solutions Will.

Selon les termes de l'accord de flux avec CSC, CSC a effectué un investissement initial en espèces de 4 millions de dollars US à la clôture, les paiements initiaux restants pouvant atteindre 16 millions de dollars US étant effectués au fur et à mesure que les projets rencontrent des jalons d'adhésion de nouveaux membres et d'implémentation. Dans le cadre du flux (Stream), CSC recevra 50% des VCU créées par ces deux projets de Communautés Durables, jusqu'à un total de 44,1 millions de VCU. De plus, CSC effectuera des paiements de livraison continus à Solutions Will pour chaque VCU vendu dans le cadre du flux (Stream).

Justin Cochrane, fondateur et PDG de Carbon Streaming, a déclaré : "Nous nous estimons chanceux de nous associer à Will, une grande organisation avec un historique impressionnant de plus d'une décennie de succès dans les projets de carbone groupés ici au Canada. Nous partageons une vision commune de l'action climatique communautaire et nous sommes fiers de soutenir ces plans de croissance passionnants au Québec et en Ontario, alors que nous développons et diversifions le portefeuille de Carbon Streaming."

À propos de Carbon Streaming Corporation

Carbon Streaming est une société aux principes ESG (Environnement, Sociaux et Gouvernance) offrant aux investisseurs une exposition aux crédits carbone, un instrument clé utilisé par les gouvernements et les entreprises pour atteindre leurs objectifs climatiques de carboneutralité et net zéro carbone. Le modèle d'entreprise est axé sur l'acquisition, la gestion et la croissance d'un portefeuille diversifié et de haute qualité d'investissements dans des projets et/ou des entreprises qui génèrent ou sont activement impliquées, directement ou indirectement, dans des crédits carbone volontaires et/ou réglementés.

CSC investit des capitaux par le biais d'accords de diffusion de crédits carbone avec des développeurs et des propriétaires afin d'accélérer la création de projets de compensation carbone en apportant des capitaux à des projets qui pourraient autrement ne pas être développés. Bon nombre de ces projets présentent d'importants co-bénéfices sociaux et économiques en plus de leur potentiel de réduction ou d'élimination des émissions de carbone.

CSC a conclu des accords de diffusion de crédits carbone liés à 10 projets dans le monde, y compris des projets basés sur la nature, le biochar, l'évitement du méthane, des foyers de cuisson propres et la filtration de l'eau.

À propos de Will

Les Solutions WILL inc. (WILL) est une entreprise privée canadienne, certifiée BCorp ., dont le siège social est basé à Beloeil, QC. L'entreprise est active dans le secteur des marchés volontaires du carbone (MVC) avec le projet Communauté Durable. WILL a une philosophie sociale basée sur le partage. Elle repose sur deux axes majeurs : démocratiser l'accès aux crédits de carbone par la mise en commun des projets locaux de réduction de GES faits par les PME, OBNL et collectivités, et retourner le plus d'argent possible à ces partenaires à la suite de la vente des crédits de carbone par WILL. WILL est carboneutre depuis 2007 et s'engage à retourner 10 % de son bénéfice net dans des projets et initiatives communautaires soutenant le développement durable.

À propos de Communauté Durable

Communauté Durable (CD) est un projet de démocratisation de l'accès au marché volontaire du carbone qui est validé sous le programme VCS administré par l'organisme VERRA. CD est le premier projet de groupes (cluster) sur les 1 700 projets validés sur ce programme qui regroupe, en guichet unique pour ses membres, les réductions de GES. Le modèle d'affaires communautaire d'agglomération (cluster) de centaines de micro-projets de réductions de GES, se veut un catalyseur d'actions locales permettant d'engager une variété d'acteurs. Le 21 juillet 2020, Communauté Durable obtenait le label Solar Impulse de la Fondation suisse dirigée par Bertrand Piccard.

SOURCE Les Solutions Will

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 07:00 et diffusé par :