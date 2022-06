Concours Chapeau, les filles?! - La FTQ félicite les gagnantes





MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est fière de saluer les gagnantes des prix Équité du concours Chapeau, les filles?! décernés par la FTQ et de son volet Excelle Science. Chapeau, les filles?! est un concours qui veut souligner la motivation et la détermination des femmes qui sont inscrites à des programmes d'étude de métiers traditionnellement masculins. Ce concours a pour objectif de notamment valoriser les femmes qui choisissent un métier majoritairement pratiqué par des hommes, récompenser leurs efforts, favoriser la réussite étudiante et proposer des modèles féminins.

Les lauréates de cette année des prix Équité de la FTQ en formation professionnelle et en formation technique sont respectivement : Johanny Fortin d'Alma en soutien informatique et Mia Larochelle de Gaspé en technologie forestière. Quant au prix du volet Excelle Science, il est décerné à Vanessa Bellegarde de Granby en bio-informatique.

« La FTQ est fière de promouvoir ce concours encore bien nécessaire malgré l'augmentation du nombre de femmes dans des programmes d'études menant à l'exercice d'un métier majoritairement masculin. À ce jour, les hommes se répartissent encore dans un éventail d'emplois beaucoup plus large que les femmes. L'appui à ce concours qui vise entre autres à multiplier pour les femmes les choix possibles dans les métiers et les professions, encourage la mixité dans tous les milieux de travail et constitue un grand pas pour l'égalité en emploi », déclare le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

« Je lève mon chapeau à toutes celles qui osent sortir des sentiers battus, celles qui osent accomplir leurs rêves. Elles sont un exemple de persévérance et font évoluer les mentalités dans les milieux de travail et dans la société. Elles sont une véritable inspiration », ajoute la vice-présidente représentant les femmes à la FTQ, Joëlle Ravary.

Voir la liste des gagnantes 2022 : https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/laureates-2021-2022.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

