À l'occasion de ses 10 ans, NuChem Sciences inaugure ses nouveaux laboratoires ultramodernes et reçoit la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec





MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Pour souligner son 10e anniversaire, NuChem Sciences, la plus grande organisation de recherche contractuelle (ORC) canadienne en découverte du médicament-chimie, a inauguré aujourd'hui ses nouveaux laboratoires situés rue Dobrin, à Montréal. L'événement s'est déroulé en présence de madame Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent, de monsieur Alan DeSousa, maire d'arrondissement de Saint-Laurent, de monsieur Marc LeBel, président de NuChem, et d'une soixantaine d'invités.

C'est sous le thème 10 ans à propulser la découverte de médicaments. Ensemble qu'ont été inaugurés les nouveaux laboratoires de NuChem, qui sont considérés comme les plus modernes en Amérique du Nord. Pensées par des scientifiques et pour des scientifiques, ces installations de recherche sont plus spacieuses et répondent aux plus hauts standards de sécurité. Ce nouveau site vient s'ajouter aux trois autres situés à Montréal et à celui de Lévis où, au total, 250 chercheurs et employés de NuChem se mobilisent pour ouvrir la voie à de nouveaux traitements médicamenteux.

« NuChem a toujours été à l'avant-garde dans la découverte de médicaments et continue d'innover avec de nouveaux laboratoires ultramodernes. Ces installations représentent un atout majeur pour notre secteur des sciences de la vie et pour tous ceux qui profiteront du fruit des recherches à venir. Je félicite toute l'équipe pour son 10e anniversaire et je lui en souhaite encore de nombreuses autres sous le signe de l'innovation », souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

NuChem reçoit la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec

Madame Marwah Rizqy a salué l'apport de NuChem aux sciences de la vie et au rayonnement du Québec en décernant à l'entreprise la Médaille de l'Assemblée nationale. « Ces 10 ans d'exceptionnelles réalisations reflètent l'indéniable qualité de l'organisation et des employés de NuChem Sciences. Par leur constante amélioration et leur expertise reconnue à l'international, ils ont su faire rayonner, d'une part, la communauté de Saint-Laurent et, d'autre part, l'ensemble du Québec. Que cet anniversaire soit gage de pérennité, puisque nous le savons toutes et tous, avec ses nouveaux laboratoires, NuChem Sciences continuera d'agir à titre de pilier dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique », a précisé la députée de Saint-Laurent.

« Comme l'a montré la pandémie de Covid-19, la recherche et l'innovation thérapeutique sont devenues indispensables pour garder nos populations en bonne santé. L'innovation fait d'ailleurs partie de l'ADN de notre territoire. Ainsi, je suis d'autant plus fier que Saint-Laurent puisse ainsi accueillir la plus grande Organisation de Recherche Contractuelle canadienne en découverte du médicament-chimie avec NuChem Sciences. C'est aussi cela une économie responsable, l'objectif du cinquième axe de notre planification stratégique 2022-2025. Je félicite chaleureusement NuChem pour son 10e anniversaire et sa médaille de l'Assemblée nationale!", a pour sa part souligné monsieur Alan DeSousa.

« Si NuChem peut aujourd'hui célébrer 10 ans de réalisations qui ont contribué à améliorer l'espérance et la qualité de vie, c'est grâce à ses chercheurs et à ses employés passionnés et talentueux et à notre approche collaborative unique », a délcaré Marc LeBel, président de NuChem. « Nos réussites, tout comme cette grande reconnaissance qu'est la Médaille de l'Assemblée nationale, nous les attribuons aussi à l'appui et à la contribution inestimable de toutes nos parties prenantes. Je remercie madame Marwah Rizqy d'avoir choisi NuChem pour cet honneur qui coïncide avec un jalon important de notre histoire ».

NuChem demeure axée sur la science et la croissance. Elle entend continuer de réinvestir de façon importante chez ses employés et dans des équipements de pointe et de jouer un rôle clé dans les efforts de recherche menant à la découverte de médicaments.

Des photos, un rouleau B, les vignettes et les crédits photos et vidéo sont accessibles ici : https://bit.ly/3n5FjDY

À propos de NuChem

NuChem Sciences, la plus grande organisation de recherche contractuelle (ORC) canadienne en découverte du médicament-chimie, offre un éventail de services à des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques afin de les aider à identifier et à optimiser des molécules candidates aux études cliniques. NuChem Sciences est une compagnie privée qui compte comme actionnaires cinq dirigeants et le Fonds de solidarité FTQ. En savoir plus : nuchemsciences.com





