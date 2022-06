AIFRED SANTÉ TRAITE LE PREMIER PATIENT DE SON ESSAI CLINIQUE NORD-AMÉRICAIN





MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Aifred Santé, une entreprise primée de soins de santé numériques, a annoncé aujourd'hui le traitement du premier patient de son essai clinique nord-américain de 350 patients. Cet essai clinique est une première mondiale dans le traitement de la santé mentale à partir d'un outil d'aide à la décision clinique basé sur l'IA et a été conçu avec la collaboration des autorités réglementaires américaines et canadiennes pour valider la plateforme de l'IA d'Aifred auprès de patients souffrant de dépression modérée à sévère. L'essai est mené dans un maximum de 12 sites, dont les principaux centres d'excellence américains et canadiens pour le traitement de la dépression incluant des hôpitaux des Anciens Combattants (VA) où Aifred est aussi partenaire de recherche. Aifred prévoit terminer le recrutement de patients en 2022 et communiquer les premiers résultats de l'essai au milieu de l'année 2023.

La technologie d'Aifred a été développée à partir de données cliniques de haute qualité provenant d'essais cliniques évaluant les traitements thérapeutiques de la dépression et ne dépend d'aucune donnée externe. Le logiciel d'Aifred a été développé en collaboration avec et pour des médecins traitants (médecins de famille et psychiatres) qui disposent aujourd'hui d'outils limités pour personnaliser le choix thérapeutique des patients, menant à ce qui est pour plusieurs patients un long processus pénible d'essais et erreurs. Le logiciel d'Aifred a pour but de soutenir la prise de décision clinique et d'améliorer cette expérience pour les patients comme pour les cliniciens.

Marina Massingham, présidente et directrice générale d'Aifred, a souligné : « Nous sommes incroyablement heureux de commencer notre essai d'approbation réglementaire en Amérique du Nord. Depuis que notre technologie s'est classée au premier rang en Amérique du Nord et au deuxième rang mondial dans le cadre de l'IBM Watson AI XPRIZE, notre équipe a travaillé sans relâche afin d'accomplir le travail nécessaire au lancement et à la réalisation de cet essai clinique qui fournira aux cliniciens de toute l'Amérique du Nord un outil dont ils ont grand besoin. Nous travaillons avec les principaux experts et centres d'excellence pour le traitement de la dépression en Amérique du Nord et nous sommes reconnaissants de leur soutien ainsi que de leur enthousiasme alors que nous cherchons à nous attaquer au problème majeur de l'amélioration du traitement de la dépression, au bénéfice des patients, des familles, des employeurs et des systèmes de santé. »

Le Dr David Benrimoh, chef scientifique d'Aifred, a ajouté : « Nous collaborons avec des cliniciens et des centres cliniques depuis plus de 3 ans dans le but d'informer et guider le développement de notre outil d'aide à la décision qui s'intégrera au flux de travail clinique et sera utilisé par les médecins traitants afin d'avoir un impact positif sur les soins. Si l'essai clinique valide notre hypothèse, je m'attends à une adoption rapide de la technologie d'Aifred dans toute l'Amérique du Nord, car les avantages pour les patients, les médecins et les hôpitaux sont évidents. »

Les médecins et les patients qui souhaitent obtenir des informations supplémentaires sur cet essai clinique décisif peuvent consulter : https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04655924

À propos d'Aifred Santé

Aifred Santé , une entreprise de soins de santé numériques basée à Montréal, offre des solutions axées sur les cliniciens pour le traitement de la santé mentale, y compris une approche d'IA de classe mondiale pour fournir une aide à la décision clinique en santé mentale. En juin 2021, la technologie d'IA d'Aifred s'est classée première en Amérique du Nord et au deuxième rang mondial dans le cadre du concours mondial IBM WATSON AI XPRIZE. Aifred a lancé son essai clinique d'approbation réglementaire pour l'aide à la décision dans la dépression majeure au deuxième trimestre 2022 et a commencé à travailler pour étendre sa technologie à une deuxième application en santé mentale. L'essai clinique actuel d'Aifred a reçu le soutien financier de la Fondation Brain Canada.

