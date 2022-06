OUTFRONT acquiert des actifs d'affichage numérique de prestige à Calgary, le quatrième plus grand marché du Canada





NEW YORK, le 20 juin 2022 /CNW/ - OUTFRONT Média inc. (NYSE : OUT), l'une des plus grandes entreprises de médias d'affichage aux États-Unis et au Canada, a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Outfront Média Canada LP, a acquis un portefeuille d'actifs d'affichage numérique de prestige à Calgary, en Alberta, au Canada, auprès de Leading Outdoor inc., une compagnie fondée par le père, M. Vance Macdonald, et le fils M. Vance Macdonald. D'ailleurs, cette transaction a été entièrement financée par les fonds en caisse.

Les 14 actifs numériques sont tous des écrans de 13 mm à haute résolution de qualité supérieure et dotés d'un design concave unique. Ils offrent également une surface 40 % plus grande qu'un écran plat traditionnel et sont placés stratégiquement sur des axes routiers principaux de Calgary. De plus, ces actifs viennent s'ajouter à la couverture déjà solide d'OUTFRONT à Calgary, qui comprend 38 actifs d'affichage numérique, 222 panneaux-affiches et 824 abribus, dans le cadre de son accord renouvelé sur le mobilier urbain avec la ville de Calgary.

« OUTFRONT est honoré non seulement d'acquérir ces actifs, mais aussi de se voir confier par un vétéran de l'affichage, M. Vance Macdonald, la propriété d'une installation qu'il a construite avec soin et finesse », a déclaré Michele Erskine, directrice générale d'OUTFRONT « Calgary est un marché dynamique et en pleine croissance et nous pensons que l'ajout de ces magnifiques actifs numériques nous permet d'offrir aux annonceurs une grande couverture et d'excellentes options pour les plus grandes et les plus petites campagnes. »

« Leading Outdoor est ravie de remettre son inventaire d'affichage numérique, la meilleure de sa catégorie, aux chefs de file de l'affichage au Canada, OUTFRONT », a déclaré M. Vance Macdonald, le père.

À propos de OUTFRONT Media Inc.

OUTFRONT (NYSE : OUT) tire parti de la puissance de la technologie, de l'emplacement ainsi que de la créativité pour b?tir une connexion entre les marques et les consommateurs à l'extérieur de leur domicile grâce à l'un des services les plus importants et les plus diversifiés de panneaux publicitaires, de mobiliers urbains et d'actifs mobiles en Amérique du Nord.

Sources :

OUTFRONT Média Canada :

Anna D'Angelo

(514) 531-7308

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1842612/OUTFRONT___Leading___Calgary_Digital.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1027854/OUTFRONT_Logo.jpg

SOURCE OUTFRONT Media Canada LP

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 07:00 et diffusé par :