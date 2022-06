Soutien aux infrastructures récréatives et sportives - Le Canada et le Québec accordent une aide financière de plus de 29 M$ pour la réalisation de cinq projets récréatifs et sportifs dans le Nord-du-Québec





QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec travaillent en collaboration pour offrir aux Québécoises et Québécois l'accès à des installations durables et sécuritaires qui visent à promouvoir la pratique d'activités récréatives et sportives dans nos collectivités.

Aujourd'hui, la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, au nom du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, ainsi que la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Madame Isabelle Charest, ont annoncé l'attribution d'une aide financière de plus de 29 millions de dollars pour la réalisation de cinq projets récréatifs et sportifs dans la région du Nord-du-Québec, soit dans les villages nordiques d'Umiujaq, de Kangirsuk, de Kangiqsualujjuaq, de Quaqtaq et de Kuujjuarapik.

Pour soutenir ces projets, le gouvernement du Canada accorde 14?614?050 $ dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et le gouvernement du Québec, 14?614?050 $ dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). Ces nouvelles infrastructures contribueront au dynamisme et au développement de ces communautés.

« Investir dans nos infrastructures récréatives et sportives, c'est investir dans la santé et le bien-être des citoyens. Les projets annoncés aujourd'hui permettront de promouvoir un mode de vie sain pour cinq communautés autochtones du Nord-du-Québec tout en favorisant la création d'emplois, contribuant ainsi à bâtir des collectivités dynamiques où il fait bon vivre. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès à des infrastructures récréatives et sportives modernes et de qualité est une priorité de notre gouvernement. Nous mettons à la disposition des Québécoises et Québécois des installations de qualité offrant une grande variété d'activités et d'équipements. Cela contribue au maintien d'une bonne santé physique et mentale pour toute la population. Je suis très fière de savoir qu'encore une fois, ces nouvelles infrastructures modernes et adaptées répondront aux besoins de toute la communauté. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Au cours de ma tournée des villages nordiques du Nunavik, j'ai rapidement compris toute l'importance des infrastructures sportives pour les communautés. Je ne peux que me réjouir de ces investissements majeurs pour la réalisation de ces cinq projets. C'est connu, l'accès à des activités sportives et récréatives, dans des infrastructures de qualité, est un élément déterminant menant assurément à un mode de vie sain et physiquement actif. Je suis plus que convaincu que la modernisation des ces installations plaira aux petits et aux grands des communautés! »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones et député de Vachon

Faits en bref :

Les projets annoncés aujourd'hui s'ajoutent aux 176 projets d'infrastructures récréatives et sportives déjà annoncés au Québec en 2021 et représentant des contributions conjointes totales de 294 millions de dollars.

représentant des contributions conjointes totales de 294 millions de dollars. Dans le cadre du PIIC, le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec. L'Entente bilatérale intégrée relative au Programme d'Infrastructure Investir dans le Canada (EBI) vise à mettre en oeuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, obligations et engagements des parties.

2028, des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec. L'Entente bilatérale intégrée relative au Programme d'Infrastructure Investir dans le Canada (EBI) vise à mettre en oeuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, obligations et engagements des parties. L'attribution aux programmes PIIC et PAFIRS d'une enveloppe résiduelle de 60 millions de dollars provenant à parts égales des gouvernements du Canada et du Québec portera les investissements conjoints en infrastructures récréatives à 354 millions de dollars.

Le ministère de l'Éducation du Québec est responsable de la mise en oeuvre du sous?volet Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives de l'EBI.

Depuis 2018, le gouvernement du Québec a soutenu par différents programmes le déploiement de 1 281 projets d'infrastructures sportives, récréatives et de plein air grâce à des investissements totaux de plus de 617 millions de dollars.

Le Canada et le Québec accordent une aide financière de plus de 29 M$ pour la réalisation de cinq projets récréatifs et sportifs dans le Nord-du-Québec

Un financement conjoint fédéral, provincial est alloué à cinq projets d'infrastructures récréatives et sportives dans des collectivités autochtones de la région du Nord-du-Québec. Ces projets comprennent la construction, la rénovation et l'agrandissement de divers bâtiments dans le but d'améliorer la longévité et la fiabilité des infrastructures locales et de favoriser un mode de vie sain et actif au sein des collectivités.

Le gouvernement du Canada investit plus de 14 millions de dollars dans ces cinq projets dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du programme Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec alloue lui aussi plus de 14 millions de dollars aux cinq projets par l'entremise du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).

Renseignements sur les projets :

Emplacement Titre du projet Financement fédéral Financement provincial Village nordique d'Umiujaq Rénovation du centre communautaire 2?161?500,00 $ 2?161?500,00 $ Village nordique de Kangirsuk Agrandissement du centre communautaire 3?053?737, 50 $ 3?053?737, 50 $ Village nordique de Kangiqsualujjuaq Rénovation de l'aréna 3?457?987, 50 $ 3?457?987, 50 $ Village nordique de Quaqtaq Rénovation de l'aréna 3?613?500,00 $ 3?613?500,00 $ Village nordique de Kuujjuarapik Construction d'une toiture pour la patinoire extérieure et d'un bâtiment de services 2?327?325,00 $ 2?327?325,00 $



14?614?050,00 $ 14?614?050,00 $

