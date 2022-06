Pyramid Analytics nomme Tom Warren au poste de directeur général régional, Royaume-Uni et Irlande





CONFÉRENCE BIG DATA ANALYTICS ? Pyramid Analytics (Pyramid), fournisseur pionnier de plateforme d'intelligence décisionnelle, a annoncé aujourd'hui que Tom Warren avait été nommé directeur général régional pour le Royaume-Uni et l'Irlande (UKI). Warren apporte avec lui douze ans d'expérience à la tête d'équipes très performantes, en plus de son expérience antérieure en tant que joueur de rugby professionnel, pour tirer parti de la croissance de Pyramid dans l'UKI. Les clients de la société dans l'UKI comprennent Ann Summers, Liberty London et Premier Foods.

Cette nomination fait suite à la récente levée de fonds de série E de 120 millions de dollars américains sursouscrite de Pyramid Analytics, qui a été annoncée lors d'un événement spécial le 9 mai depuis Tower Bridge à Londres. Pyramid redouble d'efforts pour investir dans l'UKI, un marché de premier plan pour l'adoption de l'intelligence décisionnelle. En 2022, l'écosystème technologique britannique a atteint une valorisation historique de 1 000 milliards USD. Londres se trouve au centre de cette réussite technologique. Pyramid prévoit de doubler ses effectifs à Londres au cours des prochains mois, pour ensuite utiliser Londres comme base de lancement de son expansion européenne. La nomination de Warren souligne l'engagement et les ambitions de Pyramid envers le Royaume-Uni et l'Irlande.

Informations clés :

Pyramid Analytics, fournisseur de plateforme d'intelligence décisionnelle, embauche Tom Warren, leader expérimenté du secteur de la technologie, pour accélérer la croissance d'UKI. Warren a douze ans d'expérience à la tête d'équipes performantes et de gestion de la relation client.

Pyramid élargit l'investissement dans les talents, les ventes et le marketing d'UKI, et l'expansion des partenaires.

La nomination de Warren est la première d'une série d'initiatives de développement des affaires planifiées, visant à soutenir la réussite des clients et les comptes stratégiques dans cette région.

La mission de Warren est de développer les activités au Royaume-Uni et en Irlande, qui impliqueront des ventes d'entreprise, le développement commercial et des fonctions d'ingénierie de canaux et de solutions. Ayant commencé sa carrière en tant que joueur de rugby professionnel, Tom Warren est enthousiasmé par le défi qui l'attend.

Rencontrez notre nouveau directeur général

Warren a eu une carrière réussie en tant que joueur de rugby professionnel pour Worcester Warriors, London Irish, Grand Parma en Italie et enfin à Esher RFC. Cela comprenait un titre de Division 1 pour Worcester en 2004, une demi-finale de Premiership anglaise et une finale de Challenge Cup européenne pour les London Irish en 2006. Après sa retraite, Warren s'est d'abord tourné vers le coaching, en tant que coach Scrum et directeur de l'Académie chez Esher.

Depuis, il a eu une carrière réussie dans la vente. Son poste le plus récent était celui de vice-président régional pour l'Europe du Nord au sein de la plate-forme logistique basée sur le cloud Bringg, où il était responsable de la mise en place de l'équipe de vente EMEA. Dans un poste précédent en tant que directeur principal des renouvellements d'entreprise EMEA chez Blue Prism, il a réussi à augmenter les renouvellements de clients de 82 % à 88 %, ce qui représente une augmentation de 113 % au cours de l'exercice 2019. Il a également été directeur régional des ventes chez ServiceNow, où il a mis en place la première équipe de vente commerciale au Royaume-Uni et a constamment dépassé les objectifs de création de nouvelles affaires pour aider à développer les activités au Royaume-Uni.

L'intelligence décisionnelle représente la Prochaine grande innovation analytique dans le domaine du Big Data

La prochaine innovation majeure dans le domaine de l'analytique est l'intelligence artificielle (IA). L'application de l'IA à la préparation des données, l'analytique d'affaires et la science des données est ce qui sépare l'intelligence décisionnelle des outils de veille économique traditionnels, comme Microsoft Power BI, Qlik et Tableau. L'IA réduit la barrière des compétences en automatisant le travail hautement technique nécessaire pour préparer et analyser les données, ainsi que pour générer et partager des rapports et des tableaux de bord.

La Pyramid Decision Intelligence Platform fournit des informations axées sur les données permettant à chacun de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. La plateforme de Pyramid fournit un accès instantané à tout type de données, offre à tous un libre-service administré et automatisé, et répond à tous les besoins analytiques, du plus simple au plus sophistiqué. En combinant de manière inégalée la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données, dans un seul environnement guidé par l'IA, la plateforme de Pyramid réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. Ceci permet d'adopter une approche stratégique à l'échelle de l'organisation en matière de veille économique et d'analyse.

Citations

Omri Kohl, président-directeur général et cofondateur de Pyramid Analytics : « Tom a apporté une vaste richesse d'expertise et de perspicacité au poste de directeur général. Il a une solide expérience de la direction d'équipes de vente et de relation client impressionnantes et a aidé plusieurs entreprises à étendre leurs activités de vente dans la région EMEA.

« En tant qu'ancien joueur de rugby professionnel et avec plus de douze ans à la tête d'équipes de vente, nous savions que Tom apporterait de solides compétences en leadership, du courage et de l'énergie à notre équipe en pleine croissance ici à Pyramid. Nous pensons que Tom est la bonne personne pour diriger notre équipe déjà très performante, afin de poursuivre notre croissance au Royaume-Uni et en Irlande, suite à notre performance phénoménale en matière de financement de série E ».

Tom Warren, directeur général régional, UKI, Pyramid Analytics : « Pyramid est la prochaine étape dans l'analyse et le Royaume-Uni est la prochaine étape pour Pyramid. Je suis vraiment ravi de rejoindre Pyramid Analytics et encore plus de rejoindre une équipe gagnante et très performante, qui a été à l'origine de leur expansion au Royaume-Uni et en Irlande.

« Notre cycle de financement de série E plus tôt ce mois-ci était une véritable déclaration d'intention de la part de la société, mettant en valeur notre ambition d'étendre nos opérations au Royaume-Uni et en Irlande, afin que l'intelligence décisionnelle puisse continuer à transformer la façon dont les entreprises opèrent dans la région. Je suis impatient de contribuer à cette grande entreprise et de travailler à notre expansion européenne ».

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid représente la prochaine étape en matière d'analyse. Notre plateforme d'intelligence décisionnelle unifiée fournit des renseignements permettant à chacun de prendre plus rapidement des décisions plus éclairées. Elle offre un accès direct à n'importe quelle donnée, fournit à tous un libre-service administré et répond à tous les besoins d'analytique dans un environnement sans code. La Decision Intelligence Platform combine de manière unique la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données, dans un seul environnement guidé par l'IA, ce qui réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. La plateforme de Pyramid fournit une approche stratégique à l'échelle de toute l'organisation, autour de la veille commerciale et des analyses, des plus simples aux plus complexes.

Pyramid Analytics est enregistrée à Amsterdam et possède des sièges régionaux dans plusieurs centres internationaux d'innovation et d'affaires, notamment à Londres, à New York et Tel-Aviv. Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, tout simplement parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. Les investisseurs incluent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital, et Viola Growth. En savoir plus sur Pyramid Analytics.

