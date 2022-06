Airship nomme Virginia Llewellyn directrice juridique et administrative





La société d'expérience d'applications mobiles Airship a annoncé aujourd'hui que Virginia Llewellyn avait été promue au poste de directrice juridique et administrative. À ce poste, Mme Llewellyn dirigera les questions juridiques et de conformité à l'échelle mondiale, la gouvernance et l'administration d'entreprise, ainsi que l'organisation des personnes nouvellement élargie d'Airship.

Mme Llewellyn est vice-présidente principale et cheffe des affaires juridiques d'Airship depuis octobre 2020, poste auquel son leadership et la connaissance de son équipe ont aidé les clients du monde entier à comprendre et à traiter de manière proactive les réglementations importantes et souvent déroutantes en matière de confidentialité des données.

Elle apporte à Airship plus de 20 ans d'expérience en leadership juridique, en conformité et en ressources humaines et, au cours des 15 dernières années, elle a été responsable des fonctions juridiques et humaines dans le cadre de ses responsabilités en qualité de cheffe des affaires juridiques. Avant de rejoindre Airship, elle a été cheffe des affaires juridiques pour plusieurs marques de style de vie, de beauté et de mode pesant plus de 100 millions de dollars, plus récemment pour Goop. Elle a également occupé le poste de cheffe des affaires juridiques chez Barrett-Jackson, le géant mondial de la vente aux enchères de voitures de collection. Mme Llewellyn a été nommée avocate d'entreprise de l'année en Arizona en 2012 et a commencé sa carrière en tant qu'avocate en responsabilité du fait des produits.

« Le leadership de Virginia et l'expertise de son équipe nous ont permis d'aider des marques mondiales à comprendre que la conformité à la confidentialité des données et l'expérience client ne doivent pas nécessairement se situer aux extrémités opposées du spectre », a déclaré Brett Caine, président et chef de la direction d'Airship. « En fait, des principes de confidentialité simples peuvent être la clé pour établir des relations durables avec les clients, en particulier sur les applications mobiles où l'échange de valeur entre les consommateurs et les marques est le plus fiable, respecté et récompensé. Je suis certain que Virginia aura un impact de grande ampleur et direct sur nos activités, en particulier sur l'ensemble de notre main-d'oeuvre mondiale en pleine croissance .»

« Les employés d'Airship sont ce qui rend mon travail exceptionnellement gratifiant, de nos employés et des marques qui sont nos clientes, aux milliards de consommateurs dont la vie est améliorée grâce à de meilleures expériences d'applications mobiles », a déclaré Virginia Llewellyn, directrice juridique et administrative d'Airship. « Je suis particulièrement ravie de m'associer à Erin Reeves, vice-présidente des ressources humaines d'Airship, pour me concentrer encore plus sur la croissance et le soutien de tous les membres d'Airship du monde entier. »

Virginia Llewellyn est diplômée de l'Université Gonzaga. Elle a obtenu son doctorat en droit à la faculté de droit de l'Université de Washington et a suivi le programme exécutif de stratégie et d'organisation de la Graduate School of Business de l'Université de Stanford.

À propos de Airship

Personne n'en sait plus, n'en fait plus ou ne se soucie plus d'aider les marques à maîtriser les expériences d'applications mobiles qu'Airship (MAX).

Dès le début des applications, Airship a alimenté les premiers messages commerciaux, puis a étendu son approche axée sur les données à tous les canaux de réengagement (portefeuille mobile, SMS, e-mail), à l'expérimentation de l'expérience utilisateur des applications, à la création d'expériences d'applications natives sans code et à l'optimisation de l'App Store (ASO). Ayant alimenté des milliards d'interactions avec des applications mobiles pour des milliers de marques mondiales, la technologie et l'expertise approfondie de l'industrie d'Airship ont permis aux applications de devenir le centre numérique de l'expérience client, de la fidélité à la marque et de la monétisation.

Avec la plate-forme Airship App Experience et la technologie et l'expertise ASO de Gummicube, les marques disposent désormais d'un ensemble complet de solutions pour optimiser l'intégralité du parcours client de l'application mobile - du point de découverte à la fidélisation - générant une plus grande valeur pour toutes les personnes impliquées.

