Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières invitent les Canadiens âgés à apprendre à reconnaître et à surveiller les signes d'exploitation financière

MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le 15 juin 2022, Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) lancent une campagne de sensibilisation publique vouée à aider ces personnes à détecter les tentatives d'exploitation et d'escroquerie financières et à s'en protéger.

L'exploitation financière constitue la forme la plus courante de maltraitance des aînés et peut frapper davantage ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité, que ce soit à la suite du décès d'un proche ou d'une maladie. La campagne, diffusée sur les médias sociaux des ACVM et de leurs membres, illustrera plusieurs escroqueries financières ciblant les adultes âgés du Canada et donnera à ces derniers ainsi qu'aux membres de leur famille, à leurs aidants et à leurs amis des conseils afin de repérer les signaux d'alerte et de se prémunir contre la fraude.

« Reconnaître les escroqueries courantes constitue pour les aînés la première et meilleure ligne de défense contre l'exploitation financière », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l'Autorité des marchés. « Les conséquences financières risquent d'être particulièrement dévastatrices pour ceux qui ne peuvent plus regagner par le travail les sommes ainsi perdues. Nous souhaitons sensibiliser les Canadiens âgés à cette problématique, et nous encourageons leurs enfants adultes, aidants et amis à déceler les possibles inconduites financières et à prendre les mesures qui s'imposent. »

Les Canadiens peuvent contrer l'exploitation financière des aînés :

en parlant finances avec eux;

en apprenant à reconnaître et à éviter les escroqueries grâce au site Web des ACVM , qui renferme des renseignements importants et des ressources utiles sur la prévention de la fraude;

en prenant le temps de se renseigner sur chaque occasion d'investissement de même que sur les personnes qui la proposent avant de délier les cordons de la bourse; en cas de doute, il vaut mieux demander l'avis d'un tiers indépendant;

en signalant tout cas de fraude à l'investissement à leur autorité provinciale ou territoriale en valeurs mobilières pour empêcher que d'autres personnes se fassent flouer.

Tout au long du mois de juin et à l'échelle pancanadienne, les ACVM et leurs membres multiplient les initiatives visant à détecter et à prévenir la maltraitance des aînés ainsi qu'à y répondre :

Colombie-Britannique : La British Columbia Securities Commission (BCSC) participe à la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées en menant une campagne numérique invitant à contrer l'exploitation financière (#RejectFinancialAbuse). À cette fin, elle diffusera notamment sur la page Elder Financial Abuse de InvestRight.org une vidéo réalisée en partenariat avec CanAge pour expliquer l'incidence possible de ce type d'exploitation et de la fraude à l'investissement sur les aînés de la province. S'y ajoutera, tout au long de juin, la publication d'articles sur la façon d'engager la conversation sur l'exploitation financière des aînés et sur l'avantage de choisir une personne de confiance, de même que d'un bulletin en ligne et de messages sur les médias sociaux accompagnés de graphiques personnalisés sous le mot-clic #RejectFinancialAbuse.

Alberta : L'Alberta Securities Commission communique avec les aînés albertains afin de leur donner les moyens de prendre des décisions d'investissement éclairées tout en leur offrant des outils et des connaissances pour reconnaître, éviter et dénoncer les cas d'exploitation financière et de fraude. En ce mois de juin, elle est fière d'être commanditaire-présentateur du nouveau THIRD ACTion, festival provincial de films virtuel jetant un regard positif sur la vieillesse, en plus d'échanger avec les aînés et leurs aidants par des événements et des programmes en ligne et en personne. Elle diffuse par ailleurs un communiqué audio et un article invitant les organismes communautaires partenaires à mieux faire connaître les nouvelles dispositions législatives de protection des investisseurs ayant trait à la personne de confiance. Les Albertains sont encouragés à visiter CheckFirst.ca, son site Web de sensibilisation des investisseurs, et à s'abonner afin de recevoir les derniers articles sur l'investissement, renseignements et détails sur les événements.



Saskatchewan : La Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan (FCAA) souhaite que les personnes âgées sachent vers qui se tourner en cas de fraude. Aussi participe-t-elle à la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées en invitant ces dernières à s'informer au sujet des signaux d'alarme de l'exploitation financière et à lui dénoncer tout cas de fraude. Par un communiqué et des publications dans les médias sociaux, la FCAA espère fournir aux aînés et à leur famille l'information nécessaire pour se protéger, eux et leurs proches. On trouvera sur son site Web de l'information sur les fraudes courantes, les signaux d'alarme ainsi que les mesures préventives que les personnes âgées peuvent prendre afin de garder leur argent à l'abri et de faire échec aux escrocs.

Manitoba : À l'occasion du Mois des aînés et de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, tous deux en juin, l'Office des services financiers du Manitoba et Finances avisées Manitoba s'associent encore une fois à CJNU 93.7 FM pour offrir de l'information axée sur les finances aux adultes âgés. Ils invitent donc ces derniers, les membres de leur famille, leurs aidants ainsi que les professionnels communautaires à syntoniser cette station tout au long du mois pour entendre des experts locaux s'exprimer sur des thèmes importants. Seront au nombre des invités :

Jason Roy , enquêteur de l'Office des services financiers du Manitoba , qui présentera des astuces permettant de déceler les signes de fraude envers les aînés;

, enquêteur de l'Office des services financiers du , qui présentera des astuces permettant de déceler les signes de fraude envers les aînés; Sarah Hill , conseillère juridique de l'Office des services financiers du Manitoba , qui expliquera la teneur des nouvelles dispositions législatives canadiennes sur la personne de confiance;

, conseillère juridique de l'Office des services financiers du , qui expliquera la des nouvelles dispositions législatives canadiennes sur la personne de confiance; Jana Taylor , du Tuteur et curateur public du Manitoba , qui parlera des services offerts par son bureau;

, du Tuteur et curateur public du , qui parlera des services offerts par son bureau; Dana Nelko , avocate du cabinet Fillmore Riley et experte locale en procurations;

, avocate du cabinet Fillmore Riley et experte locale en procurations; Sharon Tod , avocat de St. Mary's Law et expert dans les aspects juridiques de la maltraitance des aînés;

, avocat de St. Mary's Law et expert dans les aspects juridiques de la maltraitance des aînés; Sophia Ali , directrice des services de crise et en santé mentale de Klinic Community Health.

La campagne comportera également des messages d'intérêt public concernant la planification financière, les échanges intergénérationnels sur les questions d'argent, et la prévention de la maltraitance financière des aînés.

Des trousses pédagogiques contenant des ressources telles que « Mon dossier de renseignements personnels » et d'autres publications seront gratuitement mises à la disposition du public.

Les Manitobains sont invités à se rendre sur le site Finances Avisées afin d'accéder à une panoplie de ressources et de renseignements d'ordre financier et de s'abonner au populaire bulletin MoneySmart Manitoba sur les finances; ils peuvent aussi faire part de leurs réflexions sur Twitter,?Facebook et Instagram.

Ontario : En juin, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) souligne le Mois des aînés par divers événements publics axés sur la prévention de la fraude, dont son programme de sensibilisation « Événements communautaires de la CVMO ». Ainsi, elle a tenu une séance de discussion ouverte spéciale portant sur les aînés le 15 juin, en plus de lancer une nouvelle vidéo éducative sur la désignation d'une personne de confiance dans la foulée de son initiative réglementaire de protection des investisseurs âgés et vulnérables.

Dans la même veine, la CVMO a présenté dans son Bulletin aux investisseurs des articles d'intérêt pour les aînés, dont un en vue d'éviter les arnaques des grands-parents (arnaques des situations d'urgence). Les personnes âgées de la province et les membres de leur famille trouveront par ailleurs nombre d'articles utiles à propos de la littératie financière et de la prévention de la fraude sur le site gerezmieuxvotreargent.ca de même que dans ses sites de réseaux sociaux populaires sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram.

Québec : https://lautorite.qc.ca/en/general-public/fraud-prevention/preventing-elder-financial-abuse/ La sensibilisation à la fraude financière envers les aînés demeure une priorité pour l'Autorité des marchés financiers (Autorité). En juin, principalement par ses sites de médias sociaux, l'Autorité sensibilise le public à la maltraitance et à l'exploitation des personnes aînées. Elle fera la promotion de stratégies de prévention et apprendra à la population générale, ainsi qu'aux membres du secteur, à reconnaître les signes d'exploitation financière et à y réagir. Il est rappelé aux membres du secteur d'être à l'affût de tout indice d'exploitation financière possible chez leurs clients et de consulter le Guide pratique pour protéger un client en situation de vulnérabilité, qui propose diverses pistes d'action, de même qu'un aide-mémoire qui les aidera à mieux repérer une situation de maltraitance financière. L'Autorité joue également un rôle actif dans le cadre du Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées.

Nouveau-Brunswick : À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées et du Mois des aînés, la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick (FCNB) lance un nouveau site Web pour aider les adultes âgés à préparer leur retraite et à protéger leur épargne. Conçu dans un souci d'accessibilité, Finances50Plus.FCNB.ca informera ces derniers, les membres de leur famille, leurs aidants et les professionnels du secteur sur les signes d'exploitation financière.

Parmi les ressources hébergées sur le nouveau site Web figurent des outils et des renseignements qui permettront :

aux adultes de préparer leur retraite grâce à des conseils au sujet de l'importance de planifier sa succession et de connaître les fraudes courantes de même que les signes d'exploitation financière;

aux familles et aidants d'apprendre à protéger les clients ou proches qui, selon eux, pourraient être vulnérables ou montrent des signes d'exploitation financière, de vulnérabilité ou de pertes cognitives;

aux professionnels financiers de comprendre leurs responsabilités envers les clients âgés et vulnérables;

aux Néo-Brunswickois de savoir où demander de l'aide s'ils soupçonnent un proche âgé d'être victime d'exploitation financière.

Le site Web comporte également neuf nouvelles vidéos sur des sujets comme choisir une personne de confiance, le blocage temporaire, l'importance de la planification financière, et bien plus. Pour une expérience plus interactive, les visiteurs du site peuvent réserver une présentation gratuite sur les fraudes et escroqueries ciblant les aînés ainsi que sur les signes de l'exploitation financière.

Nouvelle-Écosse : Tout au long de juin, Mois des aînés, la Nova Scotia Securities Commission (NSSC) diffusera du contenu sur l'investissement qui est pertinent pour les aînés, leur famille et leurs aidants. Ses documents de sensibilisation des investisseurs âgée peuvent tous être consultés sur sa page Web Investing Information for Seniors. Elle publiera également des articles de blogue abordant l'importance de nommer une personne de confiance et expliquant pourquoi un blocage temporaire pourrait devoir être imposé par un conseiller. Par ailleurs, le 14 juin, des membres de son personnel ont donné à la Halifax Central Library une présentation intitulée Recognizing Financial Elder Abuse & Investment Fraud à propos de l'exploitation financière des aînés, de quelques-unes des vulnérabilités et certains des signes pouvant mettre la puce à l'oreille, et de qu'il faut faire lorsque l'on craint qu'un proche se soit fait flouer.

Les ACVM offrent, à l'adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca, un certain nombre d'outils et de ressources conçus pour aider les Canadiens à être des investisseurs avertis. Les investisseurs peuvent suivre le compte Twitter @ACVM_Nouvelles et la page Facebook @CSA.ACVM pour se tenir informés des plus récents conseils, de l'actualité et des nouveautés les concernant.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

