Taulia désigne Danielle Weinblatt au poste de directrice des produits





Taulia, le fournisseur de premier plan de solutions de gestion de fonds de roulement et filiale du groupe SAP, a annoncé aujourd'hui la désignation de Danielle Weinblatt au poste de directrice des produits.

Danielle y supervisera l'organisation des produits de Taulia et mettra en oeuvre ses ambitieuses vision, stratégie et feuille de route de développement en matière de produits. Elle se concentrera sur la création d'une offre innovante en étendant la gamme de produits à de nouveaux marchés géographiques. Elle travaillera également en étroite collaboration avec SAP pour fournir à ses clients des outils de gestion de fonds de roulement de qualité optimale et indispensables pour prospérer dans l'économie en réseau. Danielle travaillera sous la supervision directe du PDG de Taulia, Cedric Bru, et collaborera avec les responsables des ventes, du marketing et de la technologie de Taulia.

Danielle arrive chez Taulia forte de plus de dix ans d'expérience dans le secteur des SaaS. Jusqu'il y a peu, elle était vice-présidente principale des produits chez 24/7 Software. Auparavant, elle avait fondé et dirigé ConveyIQ, acquise depuis par Entelo.

Danielle est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'université de Cornell et d'un master en administration des affaires de la Harvard Business School.

Danielle Weinblatt, directrice des produits de Taulia, déclare : « Rien ne pourrait me rendre plus heureuse que rejoindre les équipes de Taulia et de SAP. En alliant talents, innovation et technologie, je pense que nous pourrons créer de meilleures solutions, plus durables pour nos clients. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec nos clients et de les aider à libérer leurs liquidités pour atteindre leurs objectifs en matière de fonds de roulement. »

Cedric Bru, président-directeur général de Taulia, indique : « Danielle rejoint l'entreprise à un moment décisif de notre parcours. Nous restons concentrés pour accélérer notre croissance, stimuler l'innovation et offrir la meilleure plateforme de gestion de fonds de roulement du secteur à nos clients. Disposer de produits haut de gamme est primordial pour pouvoir mettre notre stratégie en oeuvre. Grâce au leadership et aux connaissances spécialisées de Danielle, nous serons en mesure d'accélérer notre croissance pour mieux servir nos clients et nos communautés. »

À propos de Taulia

Taulia est un fournisseur de technologies financières spécialisé dans les solutions de gestion de fonds de roulement. Le siège de la société se trouve à San Francisco, en Californie. Taulia aide les entreprises à accéder à la valeur que recèlent leurs dettes, créances et inventaires. Un réseau de plus de deux millions d'entreprises fait appel à la plateforme de Taulia pour choisir quand elles souhaitent payer et être payées. Taulia permet à ses clients d'exécuter leurs stratégies en matière de fonds de roulement, de soutenir leurs fournisseurs en les payant de manière anticipée, et de contribuer à établir des chaînes logistiques durables. Taulia traite plus de 500 milliards USD chaque année. Certaines des plus grandes entreprises internationales font confiance à Taulia, dont Airbus, AstraZeneca et Nissan. Taulia fait partie de SAP depuis mars 2022. L'entreprise exerce ses activités à titre indépendant et sous sa propre marque au sein du groupe SAP.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.taulia.com.

