GlobalLogic reconnue comme leader dans l'édition 2022 du rapport américain Lenstm sur les services d'ingénierie numérique des fournisseurs d'ISG





GlobalLogic Inc., une société du groupe Hitachi et leader de l'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été reconnue comme un leader du marché dans l'édition 2022 du rapport Lenstm sur les services d'ingénierie numérique des fournisseurs d'ISG par Information Services Group (ISG), l'un des principaux cabinets de recherche et de conseil en technologie, à l'échelle internationale. Alors que les organisations mondiales de tous les secteurs continuent d'investir massivement dans la transformation numérique de leurs activités, le rapport examine l'évolution rapide du domaine des services d'ingénierie numérique sur les marchés américain et européen.

Le rapport évalue l'expertise technologique et les forces concurrentielles des principaux fournisseurs de technologies et de services d'ingénierie numérique. GlobalLogic a été reconnue pour son approche intégrée, axée sur la conception des services d'ingénierie numérique soutenus par l'innovation technologique et les cas d'utilisation avec un fort accent sur la R&D, soutenant au final l'ensemble du flux de valeur pour les plates-formes commerciales numériques de ses clients.

Le rapport a classé GlobalLogic comme un leader dans deux catégories clés, ce qui indique un fort positionnement concurrentiel et l'exhaustivité du portefeuille d'offres de services. Ces catégories incluent :

Conception et développement (produits, services et expériences)

Plates-formes et services d'applications

GlobalLogic a également atteint le statut de Rising Star (« étoile montante »), indiquant un portefeuille attrayant avec un positionnement concurrentiel croissant, dans les deux catégories suivantes :

Opérations connectées et intelligentes ? Industries de la fabrication discrète

Engagement client/utilisateur intégré

Cette reconnaissance s'aligne sur le coeur de métier et les stratégies de l'entreprise, qui aident les clients à concevoir et à créer de nouveaux produits et expériences numériques innovants.

« Nous sommes fiers de travailler avec certaines des plus grandes marques mondiales, pour créer de nouveaux produits et expériences numériques attrayants », a déclaré Arya Barirani, directeur du marketing chez GlobalLogic. « Et c'est un honneur pour nous d'être reconnus comme un leader des services d'ingénierie numérique par le prestigieux groupe industriel ISG. Ces reconnaissances valident le travail acharné de nos équipes et leur engagement indéfectible pour fournir des solutions innovantes qui répondent aux objectifs de nos clients, tout en contribuant également à un avenir plus intelligent et plus durable ».

Tapati Bandopadhyay, analyste en chef chez ISG, a déclaré pour sa part : « La société GlobalLogic excelle dans la qualité des talents qu'elle emploie, dans son expertise en matière de conseil dans son domaine et dans ses approches de conception innovantes qui se concentrent sur des expériences numériques transformationnelles. »

Pour accéder au rapport dans son intégralité, cliquer ici.

À propos de GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) est un chef de file de l'ingénierie numérique. Nous aidons des marques à travers le monde à concevoir et à créer des produits, des plateformes et des expériences numériques innovants pour le monde moderne. En intégrant conception stratégique, ingénierie complexe et savoir-faire en matière de données, nous aidons nos clients à imaginer ce qui est possible, et à accélérer leur transition vers les activités numériques de demain. Depuis son siège social situé dans la Silicon Valley, GlobalLogic exploite des studios de conception et des centres d'ingénierie dans le monde entier, faisant ainsi bénéficier de sa vaste expérience ses clients des secteurs suivants : automobile, communications, services financiers, soins de santé et sciences de la vie, fabrication, médias et divertissement, semi-conducteurs et technologies. GlobalLogic est une société du groupe Hitachi opérant sous le nom de Hitachi, Ltd. (TSE : 6501), qui contribue à une société durable offrant une meilleure qualité de vie en stimulant l'innovation par le biais des données et de la technologie en tant qu'Entreprise d'innovation sociale.

GlobalLogic est une marque commerciale de GlobalLogic. Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits ou services sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 juin 2022 à 10:50 et diffusé par :