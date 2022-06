Harmonisation des CHSLD - Conventionnement de trois installations dans le cadre d'un projet pilote





QUÉBEC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annonce aujourd'hui que trois centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privés seront conventionnés sous peu.

Ces modifications s'inscrivent dans le cadre d'un projet pilote qui vise une harmonisation des CHSLD à travers le Québec. Il s'agit d'un engagement important du gouvernement afin d'améliorer la qualité des soins et services dans tous les milieux d'hébergement et d'offrir les mêmes services que ceux qu'on retrouve dans les CHSLD publics.

Les trois établissements concernés sont les CHSLD Côté Jardins et Jardins du Haut-Saint-Laurent, à Québec, et la Résidence du Bonheur, à Laval. Les trois CHSLD avaient été ciblés en fonction de certaines caractéristiques, dont la qualité des soins et des services offerts, mais aussi en fonction de leur diversité entres autres quant au nombre de lits au permis et à la configuration des bâtiments.

De plus, dans le cadre de la démarche d'harmonisation des CHSLD publics et privés, deux établissements ont été transformés en 2021, soit en Montérégie et en Estrie. La démarche d'harmonisation des CHSLD privés non conventionnés (PNC) se poursuit, et jusqu'à 20 établissements pourraient être conventionnés en 2022-2023. La démarche de conventionnement se poursuivra en 2023-2024.

Citation :

« Les trois CHSLD compris dans le projet pilote nous démontrent que la démarche d'harmonisation est non seulement possible et souhaitable, mais qu'en plus, elle fait l'objet d'une mobilisation remarquable. Ce processus de transformation contribue à perfectionner et à consolider les milieux d'hébergement et de soins de longue durée du Québec. D'ailleurs, il améliore la qualité, la sécurité et la convivialité de ces milieux de vie pour les années à venir. Il s'agit d'un engagement de notre gouvernement et nous allons poursuivre dans cette voie pour améliorer la qualité de vie de nos aînés. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Rappelons que le projet pilote est un préalable au déploiement du projet d'harmonisation des CHSLD PNC du Québec. Il permet de valider, auprès des CHSLD PNC ciblés, la recevabilité de la convention de financement proposée selon les paramètres adoptés par le Conseil du trésor, d'en déterminer les contours, ainsi que de convenir des engagements d'amélioration et de suivi de la qualité des soins et des services dans l'objectif de conventionner les sites.

Il est à noter que dans le cadre de cette démarche de transformation, des paramètres d'entente ont été convenus avec les propriétaires des CHSLD ciblés pour le projet pilote.

