Groupe Sportscene devient Groupe Grandio et élargi son portefeuille de marques

BOUCHERVILLE, QC, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Sportscene, qui oeuvre dans la restauration d'ambiance au Québec depuis 1984 et dont les principaux actionnaires sont Jean Bédard et La Corporation Financière Champlain, devient aujourd'hui Groupe Grandio. Par la même occasion, Grandio annonce son intention d'élargir son portefeuille de marques. Pierre Moreau et son équipe de direction (Restos Plaisirs), Stéphane Riopel (Chez Lionel et IRU Izakaya) et Rémy Couture (Crémy Pâtisserie) ont choisi de rejoindre Groupe Grandio, déjà à la tête de La Cage - Brasserie Sportive et Moishes, afin d'unir leurs efforts pour faire grandir non seulement leurs entreprises, mais également leur relève.

« Groupe Grandio, ce sont des entrepreneurs Québécois qui veulent se donner les moyens de leurs ambitions et qui souhaitent faire grandir leurs gens à travers un réseau de restaurants qui partage des valeurs communes ainsi que la mission d'être créateurs de bons moments », explique Jean Bédard, président et chef de la direction de Groupe Grandio. « Cette alliance de marques connues et appréciées des Québécois encourage des synergies naturelles, permet l'échange de bonnes pratiques et la mise en place d'une structure financière qui soutiendront leur expansion au Québec et, pour certains même, hors Québec », conclut-il.

« Nous sommes fiers d'unir nos entreprises en restauration et en alimentation à l'intérieur d'une même famille. Rejoindre Grandio nous permet d'accélérer notre plan de croissance tout en conservant notre ADN. Il est évident que nous allons bénéficier des avantages de cette transaction. Les opportunités de mobilité interne de nos employés en sont notamment un exemple », mentionne Pierre Moreau, président-directeur général de Restos Plaisirs qui exploite les restaurants Cochon Dingue, Lapin Sauté, Ciel!, Paris Grill, Café du Monde, JaJa, Madame Chose.

« La pandémie a certes remis en question le modèle d'affaires propre aux restaurateurs. Se joindre à un groupe aussi important nous permettra de bénéficier d'une équipe corporative qui nous aidera à soutenir notre croissance », expliquent Stéphane Riopel de Chez Lionel et IRU Izakaya ainsi que Rémy Couture de Crémy Pâtisserie.

« En plus de stimuler le partage des meilleures pratiques en matière d'approvisionnement local, de recrutement et d'excellence opérationnelle, Grandio servira aussi de tremplin pour percer le marché hors Québec ainsi que celui de la vente au détail », note Pierre Simard, président de La Corporation Financière Champlain, qui a rendu possible ce nouveau regroupement avec la participation, entre autres, de Fondaction, Société Financière Bourgie et Gestion Horizon Capital.

Groupe Grandio rassemble des restaurateurs québécois dans une même entreprise dont la mission est d'être créateurs de bons moments. Aux termes des ententes de principe intervenues entre les parties, le Groupe comptera plus de 3800 employés qui oeuvrent dans plus de 55 succursales sous les bannières suivantes?: La Cage - Brasserie Sportive, Cochon Dingue, Lapin Sauté, Ciel!, Paris Grill, Café du Monde, JaJa, Madame Chose, Chez Lionel - Brasserie Française, IRU Izakaya, Crémy Pâtisserie et Moishes. Plusieurs de ces marques ont également une forte présence en épicerie, notamment dans les produits de détails offerts sous forme de prêts-à-manger. À ces activités s'ajoute un volet de traiteur événementiel, de food truck et de boîtes à cuisiner. La clôture des différentes transactions est prévue d'ici la fin juillet 2022.

