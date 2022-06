Finaliste pour le WLA Award 2022 -- Zibo, dans la province du Shandong va devenir la deuxième ville-parc de Chine

Parmi les finalistes retenus pour les prix professionnels des World Landscape Architecture (WLA) 2022, la zone de haute technologie du parc culturel et sportif de Zibo a été retenue dans la catégorie Aménagement paysager de grande dimension. Plus de...

Samedi 11/06/2022 Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 6 millions $14, 15, 22, 25, 32 & 44. No comp. 45 Lot garanti de LOTTO 6/4952811216-02 SOURCE OLG Winners