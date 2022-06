Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le Concours complet CCI4





QUÉBEC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 77 500 $ au Concours complet CCI4, qui aura lieu à Bromont jusqu'au 12 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Les festivals et les événements contribuent grandement à l'attractivité de notre destination touristique en accueillant chaque année de nombreux visiteurs dans nos régions. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès du Concours complet CCI4, qui offre la chance aux meilleurs cavaliers de se faire valoir et d'en mettre plein la vue aux spectateurs. Cet événement favorise le rayonnement international des Cantons-de-l'Est et leur dynamisme économique. Il s'agit d'une belle occasion de passer du bon temps en famille et entre amis, et de repartir la tête remplie de souvenirs impérissables. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« La circonscription de Brome-Missisquoi possède de magnifiques paysages à couper le souffle, et je suis ravie que des cavaliers d'exception puissent compétitionner ici. La qualité des installations offre à ces athlètes et à leurs chevaux un endroit privilégié pour se dépasser. Je salue les organisateurs, qui, d'année en année, présentent un événement de calibre international au grand plaisir des amateurs de sport équestre. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, ministre responsable de la Condition féminine et députée de Brome-Missisquoi

Faits saillants?:??

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants?:





soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants?: permettre à la destination québécoise de s'illustrer sur les scènes nationale et internationale en favorisant le développement des festivals et des événements touristiques;







stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

