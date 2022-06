/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur une réglementation proposée relative aux produits du tabac/





OTTAWA, ON, le 9 juin 2022 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annoncera des mesures proposées visant à renforcer la réglementation relative aux produits du tabac.

Il y aura une période de questions-réponses avec les médias immédiatement après l'annonce.

Date

Le 10 juin 2022

Heure

13 h (HAE)

Lieu

Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

2e étage, piste du Centre de réadaptation cardiaque

40, rue Ruskin, Ottawa (Ontario)

NOTE : Cet événement suivra les directives et les protocoles COVID-19 actuels de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa suivis par les employés et les visiteurs. Le port d'un masque est obligatoire à l'intérieur du bâtiment. Une preuve de vaccination complète et une pièce d'identité avec photo sont requises.

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://ca01web.zoom.us/j/68269622468

Code d'accès: 562581

Twitter : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada

