Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de plus de 40 000 $à la Municipalité de Leclercville

LECLERCVILLE, QC, le 10 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, ainsi que la députée de Lotbinière-Frontenac, Isabelle Lecours, annoncent qu'un montant de 40 960 $ est octroyé à la Municipalité de Leclercville pour son projet au parc de l'Île.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appel de projets du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives qui favorisent le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures.

Le projet de la Municipalité de Leclercville consiste à améliorer l'accessibilité universelle de la gloriette et à intégrer du mobilier urbain au parc de l'Île. Le projet comprend l'installation d'une dalle de béton sous la gloriette ainsi que la réalisation de divers travaux d'excavation et d'électricité. Le mobilier urbain comprend des lampadaires, des bancs ainsi que des bacs à rebuts et de recyclage.

Citations :

« La Municipalité de Leclercville et sa population favorise l'épanouissement des personnes aînées grâce à la mise en place d'infrastructures qui rendent possible et facilitent le partage social et intergénérationnel. Le programme PRIMADA contribue grandement à soutenir les municipalités dans leur volonté de créer de tels environnements inclusifs qui encouragent une vie active et stimulent le dynamisme de la communauté. Notre gouvernement est fier d'appuyer ces initiatives. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Ces espaces aménagés pour favoriser la vie active et sociale des personnes âgées constituent un beau projet que nous sommes fiers de soutenir par l'entremise du programme PRIMADA. Je remercie la Municipalité de Leclercville pour sa proactivité et sa solidarité dans ce dossier. Les retombées de ce projet seront nombreuses et feront une différence notable dans la qualité de vie des gens de la communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je remercie madame Blais et ses équipes pour leur soutien essentiel dans ce projet. Je tiens à saluer le dévouement remarquable des gens de Leclercville envers les personnes aînées. Merci à toute la population d'avoir ainsi à coeur de faciliter la participation des aînés et de nombreuses citoyennes et citoyens à la vie collective et de promouvoir un tel événement à la fois rassembleur et vraiment inclusif, à l'image de ce que nous souhaitons pour l'ensemble du Québec. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise participent à une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Le 14 avril dernier était lancé un premier appel de projets dans le cadre du nouveau Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). Ainsi, jusqu'au 15 juin 2022, les Municipalités amies des aînés (MADA) peuvent soumettre des projets visant à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

