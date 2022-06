Avis -Saisie de produits non-homologués vendus pour l'amélioration de la performance sexuelle dans des boutiques à Saint-Hubert, au Québec, car ils pourraient présenter des risques sérieux pour la santé





SAINT-HUBERT, QC, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui peuvent présenter de graves risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. La population canadienne est invitée à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit et usage prévu Risques détectés Entreprise Mesure prise Pillkings Plus 99K Amélioration de la

performance sexuelle Analyses de Santé Canada ont

révélé la présence de

sildenafil Boutique érotique Le Prince 5355 Mnt Saint-Hubert Saint-Hubert, Quebec J3Y 1W1 Saisie des produits au

point de vente Pillqueens Plus 99K Amélioration de la

performance sexuelle Analyses de Santé Canada ont

révélé la présence de

sildenafil Boutique érotique Le Prince 5355 Mnt Saint-Hubert Saint-Hubert, Quebec J3Y 1W1 Saisie des produits au

point de vente

Images

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l'avis de sécurité en ligne.

