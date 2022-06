Merz Aesthetics présente des données au Congrès mondial IMCAS 2022





Merz Aesthetics a confirmé aujourd'hui sa participation, en tant que leader mondial de l'esthétique médicale, au Congrès mondial 2022 de l'IMCAS (International Master Course on Aging Science). La Société y présentera des données sur son portefeuille d'esthétique médicale, axé clairement sur la satisfaction des besoins esthétiques d'une société en pleine diversification et d'une clientèle plus jeune. L'IMCAS, qui a lieu du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin 2022, se déroulera de manière hybride, ce qui permettra aux participants d'y assister en personne à Paris et/ou en ligne. Merz Aesthetics est un Diamond Sponsor du Congrès mondial du secteur.

«Cette année, le congrès IMCAS nous offre l'occasion de réunir nos partenaires et des experts de premier plan en dermatologie, en chirurgie plastique et en science du vieillissement pour rapprocher nos domaines respectifs et faire avancer l'innovation en médecine esthétique, a déclaré Frank Brandt-Pollmann, président EMEA, Merz Aesthetics. Notre raison d'être consiste à créer de la confiance en soi en aidant les gens à être en forme, à se sentir et à vivre mieux, et nous sommes fiers de présenter des résultats de recherche visant à mieux satisfaire le besoin d'expériences diverses et expansives de chaque patient.»

En identifiant le parcours personnel de chaque patient et en s'associant avec des experts pour en étudier les caractéristiques spécifiques, Merz Aesthetics continue de répondre aux besoins diversifiés et uniques des patients et des praticiens esthétiques. Aujourd'hui, les patients commencent leur parcours esthétique plus tôt dans leur vie et Merz Aesthetics défend une vision responsable et à long terme de la manière de les traiter.

Dans ce contexte, Merz Aesthetics a prévu un programme dirigé par des experts réputés en médecine esthétique; la Société participera à diverses sessions IMCAS et présentera de nouvelles données tout au long de la réunion.

«Merz Aesthetics Symposium #Beautification ? Embracing #Uniqueness»: Stratégies esthétiques avancées de réponse aux besoins des diverses générations ? Dr Gabriela Casabona, Dr Daria Voropai, Dr Raj Aquilla, dimanche 5 juin 2022 | 10h30 ? 12h30 CEST

Dr Gabriela Casabona, Dr Daria Voropai, Dr Raj Aquilla, dimanche 5 juin 2022 | 10h30 ? 12h30 CEST Soutien de Merz Aesthetics à l'atelier «IMCAS Cadaver», avec le Dr Thilo Schenck, professeur d'anatomie, et Live Injector: Dr Fouad Belfkira ? vendredi 3 juin 2022 10h30 ? 11h00 CEST

avec le Dr Thilo Schenck, professeur d'anatomie, et Live Injector: Dr Fouad Belfkira ? vendredi 3 juin 2022 10h30 ? 11h00 CEST Session d'analyse de produit «Toxines émergentes», Dr Andy Curry, directeur associé, Merz Aesthetics - vendredi 3 juin 2022, 8h30 ? 12h00 CEST

Dr Andy Curry, directeur associé, Merz Aesthetics - vendredi 3 juin 2022, 8h30 ? 12h00 CEST «Innovation Tank», Dr Samantha Kerr, CSO, Merz Aesthetics, vendredi 3 juin 2022, 8h30 -12h00 CEST

Dr Samantha Kerr, CSO, Merz Aesthetics, vendredi 3 juin 2022, 8h30 -12h00 CEST Table ronde «IMCAS Economic Tribune», Dr Andy Curry, directeur associé, Merz Aesthetics - vendredi 3 juin 2022, 8h30 ? 12h00 CEST ST

Présentations d'affiches virtuelles

Des affiches virtuelles pourront être consultées sur place pendant toute la durée du congrès. Elles seront disponibles sur la plateforme virtuelle dédiée aux affiches électroniques et accompagnées de résumés détaillés.

Toxine botulique

Étude de LONGUE DURÉE: évaluation longitudinale et preuves concrètes de l'incobotulinumtoxina ayant subi une purification exceptionnelle chez des participants naïfs de traitement. Auteur présentateur: Andy Curry, Merz Aesthetics ? États-Unis, Dr Terrence Keaney ? États-Unis, Dr Karyn Siemasko ? États-Unis

Démonstration de l'innocuité et de la durée prolongée de l'effet de l'incobotulinumtoxina dans une étude de dosage pour les rides glabellaires: résultats finaux de l'étude. Dr Martina Kerscher ? Allemagne, Dr Sabrina Fabi ? États-Unis, Dr Tanja Fischer ? Allemagne, auteur présentateur: Dr Michael Gold ? États-Unis, Dr John Joseph ? États-Unis, Dr Welf Prager ? Allemagne, Dr Berthold Rzany ? Allemagne, Dr Steve Yoelin, ? États-Unis, Dr Susanna Roll ? Allemagne, Dr Gudrun Klein ? Allemagne, Dr Corey Maas ? États-Unis.

Belotero® et Radiesse®

Combleur hybride: combinaison de combleurs d'hydroxylapatite de calcium et d'acide hyaluronique pour des indications esthétiques, auteur présentateur: Dr Jonathan Kadouch? Pays-Bas, Dr Nabil Fakih-Gomez ? Liban.

Évaluation comparative histomorphologique de la combinaison acide hyaluronique à matrice cohésive polydensifiée injectable et hydroxylapatite de calcium. Auteure présentatrice: Dr Yana Yutskovskaya? Russie, Dr Evgenia Kogan ? Russie, Dr Alla Y. Koroleva ? Russie.

Évaluation technique et comparaison de l'hydroxyapatite de calcium (CaHA) contenant des combleurs de rides, Sarah Backfisch, Radia El-Banna, auteur présentateur: Cleiton Kunzler, Roland Stragies et Nadine Hagedorn, Merz Aesthetics GmbH ? Allemagne.

Amélioration de la capacité de raffermissement des tissus locaux dans un modèle de peau humaine ex vivo par une concentration accrue d'acide hyaluronique, Kay Marquardt, Christian Hartmann, Christina Wollenburg, Tristan Gesing, auteur présentateur: Thomas Hengl, Merz Aesthetics GmbH ? Allemagne.

Une étude sur des animaux montre l'importance de la distance entre les microsphères pour la néocollagénèse, Bartosch Nowag, Nils Warfving, auteur présentateur: Thomas Hengl, Merz Aesthetics GmbH ? Allemagne.

À propos de Merz Aesthetics

Merz Aesthetics est une entreprise d'esthétique médicale qui s'est donné pour mission d'autonomiser ses employés, les professionnels de la santé et leurs patients pour leur permettre d'affronter en toute confiance chaque nouvelle journée. Nous avons pour but d'aider les gens du monde entier à être et à se sentir en forme et à exprimer la meilleure image d'eux-mêmes, quelle que soit la définition qu'ils en donnent. Éprouvé cliniquement, notre portefeuille de produits comprend des traitements injectables, des dispositifs et des soins cutanés conçus pour répondre aux besoins de chaque patient, tout en garantissant les normes les plus strictes en matière d'innocuité et d'efficacité. Nous sommes reconnus pour entretenir des liens uniques avec nos clients, qui sont pour nous comme une famille. Notre siège mondial est situé à Raleigh (Caroline du Nord, États-Unis). Notre présence commerciale couvre 36 pays à travers le monde. Merz Aesthetics fait partie du groupe Merz, une entreprise familiale fondée en 1908 et basée à Francfort (Allemagne). Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse internet merzaesthetics.com.

Copyright © 2022 Merz Aesthetics GmbH. Tous droits réservés. MERZ, MERZ AESTHETICS et le logo MERZ sont des marques déposées de Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.

