Déclaration du premier ministre concernant les résultats des élections provinciales en Ontario





OTTAWA, ON , le 2 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant les résultats des élections provinciales en Ontario :

« Au nom du gouvernement du Canada, je félicite Doug Ford et le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario pour leur réélection.

« Au cours des dernières années, le gouvernement fédéral, en collaboration avec la province, a effectué des investissements sans précédent pour réoutiller notre secteur de l'automobile afin qu'il puisse construire des véhicules plus propres, tout en créant et en préservant des milliers de bons emplois dans les communautés de la province.

« J'ai hâte de poursuivre ma collaboration avec le premier ministre Ford et son gouvernement afin de protéger les gens contre la COVID-19, construire les logements dont les communautés ont besoin et réaliser notre promesse fédérale de fournir aux familles des services de garde à 10 $ par jour, tout en faisant croître la classe moyenne et l'économie.

« Nous bâtirons un meilleur avenir pour les Ontariens et tous les Canadiens. »

