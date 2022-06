Plateformes de visibilité en temps réel du transport : Shippeo obtient la position la plus avancée parmi les challengers du Gartner® Magic Quadranttm 2022 grâce à sa vision et à sa forte capacité d'exécution





Shippeo, leader mondial de la visibilité du transport multimodal en temps réel, annonce aujourd'hui qu'elle figure parmi les "Challengers" du Magic Quadrant de Gartner® dans le domaine des plateformes de visibilité du transport en temps réel. Shippeo obtient la position la plus avancée et la plus élevée en matière de capacité d'exécution et d'exhaustivité de la vision dans le quadrant des Challengers. Les critères liés à la "capacité d'exécution" prennent en compte les produits et les services, l'exécution commerciale et la tarification, l'expérience client et les opérations, ainsi que la viabilité globale, la réactivité face aux besoins des marchés et la mise en oeuvre du marketing. L'exhaustivité de la vision est axée sur la compréhension du marché et la stratégie marketing, la stratégie commerciale et celle liée aux produits, à l'innovation, et la stratégie géographique ainsi que le modèle d'entreprise.

"Nous voyons dans notre position dans le quadrant des plateformes de visibilité du transport en temps réel de Gartner® le reflet des formidables progrès que nous avons réalisés ces 12 derniers mois à travers tous les aspects de notre activité", déclare Lucien Besse, directeur général de Shippeo, "tout en continuant à réduire l'écart avec nos concurrents américains avec nos équipes commerciales et opérations de plus en plus importantes aux États-Unis."

"Nous voyons également dans ce positionnement le résultat de la rapidité avec laquelle nous innovons dans nos produits. Nous sommes fiers du lancement récent de notre nouvelle solution "Carbon Visibility" permettant de suivre les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre, ainsi que des améliorations de nos solutions multimodales, notamment dans le domaine des prévisions d'heures d'arrivée (ETA) offrant une précision accrue de 32 % et l'amélioration de notre interface et du suivi des des événement de Ocean Visibility . Nous apportons toujours plus de valeur à nos clients et à leurs écosystèmes de la supply chain, ce que reflète notre score global de 4,7/5 attribué par les clients dans le cadre de Gartner® Peer Insightstm, comme en témoigne notre score de recommandation de 96 %*, qui est le meilleur de notre catégorie."

1 Gartner® "Magic Quadrant for Real-time Transportation Visibility Platforms 2022" par Carly West, 24 mai 2022.

* Avis de non-responsabilité de Gartner : au 31 mai 2022, sur la base de 113 évaluations du marché des plateformes de visibilité en temps réel du transport.

Gartner ne soutient aucun vendeur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne recommande pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner seulement les vendeurs les mieux notés. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, en relation avec cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER et Magic Quadrant sont des marques déposées et des marques de service, et PEER INSIGHTS est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier, et sont mentionnées ici avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner Peer Insights reflète les opinions d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences. Ces opinions ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses filiales. Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service décrit dans le présent communiqué et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, concernant l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Shippeo

Shippeo, un des leaders mondiaux et spécialiste européen de la visibilité du transport en temps réel aide les principaux expéditeurs et prestataires logistiques à assurer une qualité de service d'exception et à atteindre l'excellence opérationnelle grâce au transport. Son réseau de visibilité multimodal permet le suivi des flux de transport routier en lot complet (FTL) ou partiel (LTL), des colis et des conteneurs et intègre plus de 875 systèmes TMS et informatiques embarquées grâce à une API unique. La plateforme Shippeo fournit un accès instantané au suivi des livraisons en temps réel, automatise les processus des clients et offre une précision d'ETA inégalée sur le marché grâce à un algorithme propriétaire développé en interne. Des centaines de clients, dont des marques mondiales telles que Coca-Cola HBC, Carrefour, le Groupe Renault, Schneider Electric, Total, Faurecia, Saint-Gobain et Eckes Granini, font confiance à Shippeo pour le suivi de plus de 28 millions d'expéditions par an dans 75 pays.

