Booking.com révèle les défis rencontrés par sa clientèle LGBTQ+ et met en avant des initiatives en faveur d'une expérience de voyage plus inclusive





85 % des voyageurs et des voyageuses français(e)s LGBTQ+ ont vécu des expériences désagréables lors de leurs séjours, et 64 % déclarent devoir se poser la question de leur sécurité et de leur bien-être en voyage.

Désormais disponible en Français et bientôt dans plusieurs langues, le programme Proud Hospitality de Booking.com aide les propriétaires d'hébergement à proposer des expériences encore plus inclusives et accueillantes aux voyageurs et aux voyageuses LGBTQ+.

Plus de 10 000 établissements dans le monde sont maintenant reconnus pour leurs efforts en matière d'inclusivité grâce au badge Travel Proud, visible sur Booking.com. La France est le pays qui en compte le plus au monde avec plus de 2 300 établissements rien qu'en France .

PARIS, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- Selon une nouvelle étude de Booking.com, la plateforme leader de la réservation de voyage en ligne, 85 % des voyageurs et des voyageuses LGBTQ+ français(e)s ont vécu des expériences désagréables pendant leurs séjours. Le terme « voyage » devrait évoquer des expériences positives, l'aventure et le plaisir, pourtant, pour nombre de voyageurs et voyageuses LGBTQ+ du monde entier, la réalité peut souvent être très différente.

Cette nouvelle étude sur les voyages au sein de la communauté LGBTQ+, la plus approfondie qu'ait menée Booking.com jusqu'ici, met en lumières les expériences, les préoccupations et les aspirations des sondé(e)s en matière de voyage. Réalisée auprès de voyageurs et voyageuses LGBTQ+ dans 25 pays à travers le monde, l'étude montre que les expériences négatives sont notamment plus courantes dans l'espace public, pour 32 % des français(e)s interrogé(e)s.

La réalité des voyages LGBTQ+ aujourd'hui

L'étude révèle les obstacles à l'inclusivité qui subsistent encore pour la clientèle LGBTQ+ lors de ses voyages. Pour 48 % des personnes LGBTQ+ françaises interrogées, les voyages riment avec détente et relaxation. Toutefois, en réalité, l'ensemble de leur expérience de voyage est impactée par un certain nombre de considérations supplémentaires auxquelles les personnes extérieures à la communauté LGBTQ+ n'auraient pas à penser.

Selon l'étude, 61 % des voyageurs et voyageuses LGBTQ+ français(e)s ont subi de la discrimination lors de leurs voyages, en étant notamment exposé(e)s à des stéréotypes (30 %), ou en étant l'objet de regards insistants, de moqueries ou d'insultes de la part d'autres voyageurs (21 %) ou de la population locale (20 %). De toute évidence, la clientèle LGBTQ+ est confrontée à des difficultés supplémentaires lors de ses choix de destinations ou d'activités :

55 % des personnes interrogées estiment qu'appartenir à la communauté LGBTQ+ influence la planification de leur séjour.

66 % des Français(e)s LGBTQ+ déclarent qu'ils et elles doivent réfléchir à leur sécurité et à leur bien-être lors de l'organisation de leur voyage.

Des signes prometteurs de progrès et d'attitude positive

Bien qu'il existe de nombreux obstacles au voyage inclusif, l'expérience des voyageuses et voyageurs LGBTQ+ reste avant tout positive. 85 % d'entre eux estiment ainsi que la majorité de leurs expériences de voyage ont été positives jusqu'à présent, les personnes homosexuelles étant les plus en accord avec cette impression (90 %).

Autre point positif, 82 % des personnes interrogées se sentent ainsi assez confiantes pour explorer les destinations de leur choix.

La communauté LGBTQ+ locale, un facteur essentiel

L'étude de Booking.com révèle également que la communauté LGBTQ+ d'une destination se trouve au coeur de nombreuses décisions des voyageurs et voyageuses LGBTQ+, qui accordent ainsi beaucoup d'importance à ce que la communauté locale peut leur apporter pendant leur séjour :

55 % des voyageurs et voyageuses LGBTQ+ ont ainsi plus tendance à se rendre dans une destination qui célèbre sa communauté LGBTQ+ locale et l'histoire de cette dernière.

1 sondé(e) sur 2 (50 %) est plus enclin(e) à choisir un voyage qui lui permettra de mieux connaître l'histoire de la communauté LGBTQ+ dans sa destination.

Si les voyageurs et voyageuses LGBTQ+ souhaitent établir des liens avec la communauté LGBTQ+ locale afin d'enrichir leurs expériences de voyage, ces personnes recherchent aussi des marques inclusives. Ainsi, 48 % des personnes interrogées ont davantage tendance à rechercher des attractions ou des activités pensées pour une clientèle LGBTQ+. 52 % d'entre elles effectuent également des recherches sur les hébergements, les marques et les expériences avant de réserver, afin de comprendre leur rôle dans le soutien à la communauté LGBTQ+. Ces recherches poussent 58 % des sondé(e)s à réserver davantage avec des marques qui se montrent engagées sur ces questions.

Une expérience de voyage plus inclusive pour tous et toutes

Bien que l'on observe des progrès et des aspects positifs dans le domaine des voyages LGBTQ+, le secteur du tourisme se doit de rendre les expériences des voyageurs et voyageuses de cette communauté encore plus positives et inclusives, afin de répondre à leurs besoins et attentes. Lorsque les voyageurs et voyageuses LGBTQ+ ont été interrogé(e)s sur leurs attentes vis-à-vis des sociétés de voyage, le constat est clairs :

40 % des sondé(e)s français(e)s aimeraient recevoir des recommandations plus adaptées à leurs préférences et centres d'intérêt.

24 % des voyageuses et voyageurs interrogé(e)s aimeraient avoir des informations supplémentaires sur la situation de la communauté LGBTQ+ dans la destination, y compris sur les lois locales, les sensibilités religieuses, les règles vestimentaires et les statistiques sur les crimes motivés par la haine des personnes LGBTQ+.

26% aimeraient également voir des filtres leur permettant d'identifier les établissements qui offrent une expérience positive aux voyageurs et voyageuses LGBTQ+.

Booking.com reconnaît l'importance du rôle des établissements pour offrir une expérience plus inclusive. La société prend des mesures en ce sens, notamment via son initiative Travel Proud. Lancé en août 2021, le programme de formation Proud Hospitality est disponible en français, anglais, allemand et espagnol et s'adresse aux partenaires de Booking.com du monde entier. Aujourd'hui, plus de 10 000 établissements répartis dans 95 pays et territoires ont obtenu le certificat Proud Certified, dont plus de 2 300 établissements en France.

L'objectif de la formation en ligne Proud Hospitality (mise au point en partenariat avec HospitableMe ), d'une durée de 75 minutes, est d'aider les professionnels de l'hébergement à comprendre les défis et les obstacles auxquels la communauté LGBTQ+ est confrontée lorsqu'elle voyage. Au cours de cette session, ces professionnels développent des compétences et des techniques qu'ils peuvent immédiatement mettre en pratique dans leur établissement. Cette formation est disponible gratuitement pour tous les établissements partenaires de Booking.com. Elle comprend un accès à des ressources supplémentaires, comme le Guide Travel Proud, que les établissements dotés du certificat Proud Certified sont encouragés à mettre à disposition de leur personnel en contact avec la clientèle. Ce dernier peut l'utiliser pour répondre de manière plus confiante aux questions des voyageurs et des voyageuses LGBTQ+ et faire en sorte qu'ils et elles se sentent mieux accueilli(e)s.

À l'issue de ce cours en ligne, les partenaires certifiés Proud Certified s'engagent à proposer une expérience plus inclusive et reçoivent un badge Travel Proud qui s'affiche sur la page de leur établissement. Ce dernier indique aux clients potentiels qu'ils peuvent compter sur une expérience plus accueillante et rassure les voyageurs et voyageuses LGBTQ+ sur le fait que les établissements concernés se sont engagés à proposer une expérience plus inclusive à leur clientèle. Certaines villes comptant plusieurs établissements Proud Certified sont également mises en avant sur une page Travel Proud dédiée, où les voyageurs et les voyageuses peuvent en apprendre plus sur l'initiative et réserver des séjours dans des établissements disposant du certificat Proud Certified.

« Chez Booking.com, nous sommes convaincus que tout le monde devrait toujours pouvoir explorer le monde, tout en étant soi-même », explique Arjan Dijk, CMO and Senior Vice President chez Booking.com. « Les voyageurs et les voyageuses de la communauté LGBTQ+ veulent faire la même chose que les autres : se détendre et découvrir d'autres cultures. Le secteur des voyages doit proposer des expériences positives à toutes les catégories de clients, quels que soient le genre auquel ils et elles s'identifient, leur orientation sexuelle ou leur origine. En tant que voyageur gay, j'ai moi-même été confronté à des obstacles et à des comportements discriminatoires pendant mes voyages, mais j'ai aussi été témoin d'un changement positif au fil des années. En prenant des mesures pour ouvrir la voie à un secteur plus inclusif, nous espérons participer à une évolution plus large qui améliorera les conditions de voyage pour tous et toutes. »

MÉTHODOLOGIE / NOTES AUX ÉDITEURS Cette enquête a été commandée par Booking.com et menée de manière indépendante auprès d'un échantillon de 5 514 voyageurs et voyageuses de la communauté LGBTQ+ provenant des pays et territoires suivants : Argentine (100), Australie (300), Belgique (100), Brésil (250), Canada (402), Colombie (150), Croatie (101), Danemark (100), France (500), Allemagne (502), Hong Kong (100), Inde (201), Israël (101), Italie (300), Japon (200), Mexique (151), Pays-Bas (250), Nouvelle-Zélande (100), Espagne (200), Suède (102), Taïwan (100), Thaïlande (100), Royaume-Uni (502), États-Unis (502) et Vietnam (100). Cette étude a été réalisée en ligne en avril et mai 2022.

