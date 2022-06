OpenGate Capital abandonne complètement son investissement dans EverZinc





OpenGate Capital, une société internationale de capital-investissement, a annoncé s'être défaite de son investissement dans EverZinc, un fournisseur mondial de zinc de spécialité, par le biais d'une vente à U.S. Zinc, une société du portefeuille d'Aterian Investment Partners. Les conditions de l'investissement n'ont pas été divulguées.

EverZinc a son siège social à Liège, en Belgique, et possède des opérations industrielles en Belgique, au Canada, aux Pays-Bas, en Norvège, en Chine et en Malaisie. EverZinc est spécialisé dans quatre gammes de produits : les poudres fines de zinc, l'oxyde de zinc, le zinc pour batteries et Zano®, un oxyde de zinc ultrafin. Les produits d'EverZinc sont vendus à des clients du monde entier pour être utilisés dans une variété d'applications, y compris les peintures anticorrosion, les pneus, les produits pharmaceutiques et chimiques, la céramique et le verre et les écrans solaires.

L'entreprise est dirigée par le PDG Vincent Dujardin, et a été acquise par OpenGate Capital en 2016 via un démembrement d'entreprise d'Umicore. Au cours de la propriété d'OpenGate, EverZinc a multiplié par deux son EBITDA et élargi sa gamme de produits ainsi que son empreinte géographique, tout en renforçant ses attributs ESG.

Julien Lagrèze, associé d'OpenGate et directeur de la région Europe, a commenté la transaction en déclarant : « Lorsque nous avons acquis EverZinc, nous pensions que l'entreprise avait un énorme potentiel en termes d'expansion géographique et d'innovation, et, sous la direction de Vincent, de nouveaux produits ont été développés et de nouveaux marchés pénétrés, ce qui a permis de repositionner l'entreprise pour la croissance et une rentabilité accrue. Travailler avec Vincent et son équipe a été une expérience vraiment enrichissante, et nous sommes convaincus qu'EverZinc est entre de bonnes mains à l'heure où elle entame sa nouvelle phase de croissance. »

EverZinc va rejoindre les rangs d'U.S. Zinc, une entreprise mondiale de chimie du zinc et de science des matériaux qui fabrique des produits diversifiés issus du zinc, notamment de l'oxyde de zinc, de la poudre de zinc et du zinc métallique, produits utilisés sur divers marchés finaux comme les pneus, les produits chimiques, les revêtements et l'agriculture.

S'exprimant à propos de la vente, M. Dujardin a déclaré : « Je suis incroyablement fier d'avoir l'opportunité de diriger EverZinc, qui est une entreprise innovante, diversifiée et mondiale soutenue par une équipe de personnes incroyablement dévouées. Je suis convaincu que l'entreprise connaîtra un grand succès aux côtés d'U.S. Zinc. »

Jefferies a agi en qualité de conseiller financier principal et Stifel a agi en qualité de conseiller financier d'OpenGate Capital.

OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et l'exploitation d'entreprises pour créer de la valeur par le biais de la croissance, de l'innovation ainsi que les améliorations opérationnelles. Fondée en 2005, OpenGate Capital, dont le siège social est situé à Los Angeles, possède des bureaux européens à Paris, en France. Les professionnels d'OpenGate possèdent les compétences essentielles nécessaires pour acquérir, faire évoluer, gérer, construire et mener sur une plus grande échelle des entreprises performantes. À ce jour, OpenGate Capital a procédé à 40 acquisitions en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter le site www.opengatecapital.com.

