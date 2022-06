Allocution de Dmitry Kaminskiy, commandité du Deep Knowledge Group, au Davos Longevity Investment Summit durant le Forum économique mondial 2022





Deep Knowledge Group a le plaisir d'annoncer que son commandité Dmitry Kaminskiy a donné une allocution sur l'état actuel et l'avenir du secteur de la longévité à l'occasion du Davos Longevity Investment Summit en marge du Forum économique mondial 2022.

Deep Knowledge Group est un consortium d'organisations commerciales et à but non lucratif actives sur divers fronts dans le domaine de la deeptech et des technologies de pointe (IA, longévité, fintech, gouvtech, investech), allant de la recherche scientifique aux investissements, en passant par l'entrepreneuriat, l'analyse, les médias, la philanthropie et autres.

Le Groupe est reconnu pour ses analyses, prévisions et référentiels deeptech, recevant une couverture médiatique depuis 2014 par le biais de bestsellers consacrés à l'avenir de la technologie, notamment The Fourth Industrial Revolution du fondateur et président du Forum économique mondial, Klaus Schwab.

Durant son allocution, Kaminskiy a présenté les conclusions clés sur les tendances et développements majeurs façonnant le secteur de la longévité et l'écosystème des investissements en 2022, qui soulignent les efforts du Groupe dans la définition du secteur, après avoir inventé et popularisé l'expression "industrie de la longévité", ainsi que les développements qui ont conduit à la création de la plus grande base de données de l'industrie de la longévité (50 000 entreprises, 12 000 investisseurs, et 1 200 hubs de R&D couvrant 20 secteurs et sous-secteurs, avec plus de 9,5 millions de points de données), regroupée dans un seul et même système et tableau de bord analytique de Big Data de l'industrie de la longévité. Cette base de données joue un rôle clé dans les activités du Deep Knowledge Group pour soutenir la croissance continue de l'industrie, ainsi que sa recherche d'une approche véritablement écosystémique par le biais de ses diverses divisions de services financiers, dans l'optique de créer une infrastructure financière promouvant la marchandisation de l'industrie de la longévité en tant que nouvelle catégorie d'actif.

Kaminskiy a également dévoilé des perspectives fondamentales émanant des neuf années d'existence du Groupe visant à définir l'industrie, notamment à travers son ouvrage, Longevity Industry 1.0: Defining the Biggest and Most Complex Industry in Human History (Second Edition) et le Longevity Industry Journal 2022, un aperçu exhaustif de 400 pages sur l'industrie élaboré par le Deep Knowledge Group, l'Aging Analytics Agency et la Longevity International Association.

Outre M. Kaminskiy, d'autres associés du Deep Knowledge Group ont répondu présent à Davos, y compris Stefan Hascoet (responsable de Deep Knowledge Ventures Suisse) et Cecelia Yu (associée directrice chez Longevity.Capital), qui ont dévoilé divers autres nouveaux projets, rapports et plateformes TI du Groupe, notamment le Global GovTech Industry Landscape Overview 2022 de Deep Knowledge Analytics et le Global Philanthropy Ecosystem et le DeepTech for Social Good Landscape Overview 2022 de Deep Knowledge Philanthropy.

