Grand succès en Europe : TXOne Networks figure désormais sur la liste de Siemens avec son produit WinCC

TXOne Networks, pionnier de la sécurité des systèmes cyber-physiques (CPS, de l'anglais Cyber-Physical System), a été officiellement reconnu par Siemens avec WinCC comme un produit auxiliaire compatible. Stellar, la solution renommée de sécurité de point d'extrémité, figure désormais sur la liste de compatibilité. TXOne Networks est facilement accessible par le biais de l'outil de compatibilité de Siemens.

Christophe Strauven, vice-président des ventes pour l'Europe chez TXOne Networks, a exprimé son enthousiasme : « Il s'agit d'une réalisation importante pour TXOne en Europe, qui fait ressortir l'esprit dédié de notre filiale européenne et de son personnel visant à maintenir un engagement direct avec les leaders du secteur. Nous sommes extrêmement fiers de notre inclusion dans les listes prestigieuses de Siemens, car elle valide non seulement la fiabilité de nos produits, mais elle souligne également la collaboration fructueuse entre nos entreprises ».

L'inscription officielle simplifie le processus pour nos clients communs afin de protéger leurs environnements OT, et garantit que Stellar peut être intégré de manière homogène dans les machines Siemens sans difficulté. En outre, les clients peuvent désormais s'adresser directement au service d'assistance de Siemens pour toute aide éventuelle. La reconnaissance, l'intégration et la simplification sont les pierres angulaires de notre collaboration avec Siemens, et cette annonce laisse augurer des retombées importantes pour les deux parties.

À propos de TXOne Networks

TXOne Networks offre des solutions de cybersécurité qui garantissent la fiabilité et la sécurité des systèmes de contrôle industriel et des systèmes technologiques opérationnels. TXOne Networks collabore avec des fabricants de premier plan et des opérateurs d'infrastructures critiques pour développer des approches pratiques et conviviales de la cybersécurité. TXOne Networks propose des produits sur le réseau et sur les points de terminaison pour sécuriser le réseau OT et les dispositifs critiques en utilisant une approche de sécurité approfondie et en temps réel. www.txone.com

21 mai 2024 à 14:25

