Swisscom renforce son partenariat avec MATRIXX Software pour monétiser tous les services de télécommunications, de cloud et de sécurité





MATRIXX Software, leader mondial en solutions de monétisation de la 5G, a annoncé aujourd'hui que Swisscom, plus grand fournisseur de services de télécommunications en Suisse, avait étendu son utilisation de la solution MATRIXX Digital Commerce en tant que plateforme de monétisation convergée unique. Grâce à cette dernière initiative, Swisscom pourra désormais étendre les avantages en termes d'expérience client, de la solution de commerce en temps réel et cloud native, de MATRIXX, à l'ensemble de son offre de produits et services. En outre, grâce à la simplicité et à la configurabilité en libre-service, de MATRIXX, Swisscom bénéficiera d'une agilité opérationnelle supérieure et des économies de coûts dont elle a besoin pour investir dans l'avenir. Pour en savoir plus sur notre partenariat, regardez cette discussion informelle entre Stefan Koontz de Swisscom Ventures, et Glo Gordon, PDG de MATRIXX.

« Ces neuf dernières années, nous avons constaté de nos propres yeux la valeur que peut offrir MATRIXX », a déclaré Philip Achermann, responsable de la facturation, chez Swisscom. « Grâce à sa plateforme de commerce numérique, nous avons été en mesure d'atteindre deux objectifs essentiels : réduire les délais de commercialisation, et assurer une expérience client, leader sur le marché. Aujourd'hui, à l'heure où nous procédons à la nouvelle phase d'investissements stratégiques, la simplification de tous les aspects de notre activité est cruciale. Nous avons décidé de renforcer notre relation avec MATRIXX dans la mesure où la société jouit d'une longueur d'avance dans ses travaux aux côtés des hyperscalers, et nous sommes convaincus que MATRIXX est un partenaire de confiance pour notre migration stratégique et sécurisée vers le cloud. »

Dans le cadre de sa détermination à offrir une expérience client exceptionnelle, Swisscom a pour objectif d'utiliser cette dernière expansion pour migrer tous ses services, allant des offres de connectivité existantes aux services émergents de cloud, de 5G et de sécurité, sur la plateforme de commerce numérique de MATRIXX. En tant que premier client de MATRIXX, Swisscom est un innovateur précoce qui utilise les capacités de performance en temps réel, de MATRIXX pour commercialiser des produits et services innovants, tout en tirant parti de la simplicité et de la flexibilité en libre-service de la solution de MATRIXX, afin de réduire les coûts d'exploitation.

« Le fait d'assurer cette expansion aux côtés de l'équipe de Swisscom est une formidable validation de tout ce que nous avons accompli ensemble jusqu'à présent », a déclaré Glo Gordon, PDG de MATRIXX Software. « En travaillant en partenariat étroit avec ses équipes, nous avons acquis une expérience de cocréation exceptionnelle, et sommes en mesure d'offrir la flexibilité et la performance dont la société a besoin pour se positionner en tant que leader du secteur. Nous sommes ravis que cette nouvelle expansion nous permette de devenir la solution de monétisation de la société, à l'heure où elle évolue et étend son activité au-delà de la connectivité. »

À propos de MATRIXX Software

MATRIXX Software offre une solution moderne de commerce et de chargement convergé, qui est éprouvée à grande échelle. Sa plateforme de commerce numérique, cloud native fournit des logiciels essentiels de qualité réseau, permettant de dégager de nouvelles opportunités en matière de monétisation des réseaux. Grâce à ses capacités de configuration sans code, MATRIXX offre aux fournisseurs de services l'agilité nécessaire pour développer, déployer et monétiser facilement de nouveaux produits et services. MATRIXX est la plateforme de choix, qui propulse de nombreuses sociétés de communications, parmi les plus importantes au niveau mondial, et auxquelles s'ajoutent un grand nombre d'acteurs de l'IdO, et fournisseurs d'infrastructures de réseau, émergents. MATRIXX permet d'exploiter l'innovation commerciale et l'expérience client à la demande, de manière à mieux rivaliser sur le marché, tout en générant de nouveaux revenus et opportunités de croissance sur les marchés et les secteurs verticaux.

À propos de Swisscom

Swisscom, figurant parmi les principaux fournisseurs de télécommunications en Suisse, et l'une de ses plus importantes sociétés d'informatique, possède son siège à Worblaufen, près de Berne, la capitale. Sa filiale Fastweb s'est forgé une solide position sur le marché italien. Swisscom ne fait aucun compromis lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins de ses clients ; la société se concentre sur le service et la qualité, et investit massivement dans les réseaux du futur. En Suisse, Swisscom propose aux clients résidentiels une gamme étendue de services de TV et télécommunications mobiles, entre autres. Pour les clients professionnels, son portefeuille inclut des services de réseau, de cloud et de TIC. En Italie, la filiale Fastweb de Swisscom offre toute une gamme de services de haut débit, TV, et télécommunications mobiles pour les clients résidentiels, ainsi qu'un portefeuille complet de services de TIC, cloud et sécurité, destinés aux clients professionnels. Détenue à 51 % par la Confédération, Swisscom, l'une des sociétés suisses les plus durables et les plus innovantes emploie près de 19 000 personnes.

