Cannara Biotech Inc. conclut une facilité de crédit de 50 millions de dollars dirigée par les Services bancaires aux grandes entreprises de BMO





MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), un producteur verticalement intégré de cannabis et de produits dérivés de qualité supérieure avec deux méga-installations de culture basées au Québec et couvrant plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une facilité de crédit de 50 millions de dollars dirigée par les Services bancaires aux grandes entreprises de BMO. La facilité de crédit, en vigueur le 31 mai 2022, comprend un prêt à terme de trois ans de 45 millions de dollars, un crédit accordéon pouvant atteindre 10 millions de dollars supplémentaires et une marge de crédit de 5 millions de dollars. D'autres conditions favorables liées à la facilité de crédit comprennent une diminution des taux d'intérêt au fil du temps, à mesure que la Société atteint certains seuils d'engagement et la capacité de rembourser la facilité sans pénalité en tout temps. Aux termes de cette nouvelle facilité de crédit, la Société n'effectuera aucun versement de capital les six premiers mois.

Cannara utilisera cette nouvelle facilité de crédit pour rembourser toutes les dettes associées à la facilité de crédit qu'elle détient actuellement auprès de la CIBC. De plus, la Société continuera d'investir des capitaux dans son installation de Valleyfield en vue de réaménager et d'activer chacune de ses vingt-quatre zones de culture de 25 000 pieds carrés afin de reproduire les conditions de croissance en intérieur, y compris la culture sans lumière du soleil. En date du 31 mai 2022, la Société a activé et utilise actuellement cinq zones de culture.

La facilité de crédit servira également à appuyer les investissements en capital dans l'équipement d'emballage et de transformation après la récolte, lequel sera utilisé pour soutenir la capacité de production accrue à l'installation de Valleyfield. Cette entente permettra également à la Société d'acquérir l'équipement supplémentaire nécessaire à la production à l'interne de produits dérivés du cannabis 2.0 à base de solvant.

« Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer cette nouvelle facilité de crédit non dilutive avec notre nouveau partenaire financier, les Services bancaires aux grandes entreprises de BMO, et nous sommes fiers qu'il ait choisi d'appuyer Cannara en tant que chef de file émergent de l'industrie canadienne du cannabis, a déclaré Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara. Ce partenariat et le financement qu'il procure renforcent notre fonds de roulement tout en fournissant à la Société la marge de manoeuvre nécessaire pour mettre en oeuvre notre stratégie de croissance immédiate et à moyen terme, tant du point de vue de la capacité de production que de celui de l'expansion du marché. »

À propos de Cannara Biotech Inc.

Cannara Biotech Inc. (TSXV: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA:8CB) est un producteur verticalement intégré de cannabis cultivé à l'intérieur et de produits dérivés du cannabis de qualité supérieure destinés aux marchés québécois et canadien. Cannara possède deux méga-installations situées au Québec, qui s'étendent sur plus de 1 650 000 pieds carrés et qui représentent un potentiel de culture annuelle de 125 000 kg. Tirant parti des faibles coûts d'électricité du Québec, les installations de Cannara créent des produits de cannabis de première qualité cultivés avec soin, et ce, à prix abordable. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site cannara.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de l'entreprise, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par l'entreprise dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. L'entreprise n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

SOURCE Cannara Biotech Inc.

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 16:00 et diffusé par :