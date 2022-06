Exercice financier 2021-2022 - Loto-Québec atteint sa cible et contribue de façon importante à la collectivité





MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Loto-Québec a connu une très bonne année 2021-2022 malgré les fermetures occasionnées par la pandémie de COVID-19. Ses produits totaux s'élèvent à 2,217 G$, une hausse de 809,7 M$ (+57,5 %) par rapport à 2020-2021. Elle a généré un résultat net consolidé de 1,143 G$, ce qui lui a permis d'atteindre sa cible budgétaire et d'afficher une hausse de 685,6 M$ (+149,8 %) comparativement à l'exercice précédent. Soulignons que le secteur des loteries présente les meilleurs résultats de son histoire.

Les produits totaux et le résultat net consolidé de la Société atteignent ainsi respectivement 81 % et 84 % de leur niveau d'avant la pandémie, soit en 2019-2020, alors que les établissements ont été ouverts durant environ 60 % de l'exercice 2021-2022.

Grâce à une saine gestion, Loto-Québec a obtenu son meilleur ratio de charges totales sur les produits, soit 29,4 %. Ce ratio était de 33,0 % en 2019-2020. Il s'agit d'un accomplissement remarquable auquel tous les secteurs ont contribué.

CITATIONS DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« Depuis mon arrivée, j'ai pu découvrir toute l'étendue de l'offre de Loto-Québec, mais surtout l'ampleur de ses contributions, et j'ai été sincèrement impressionné. Tout ce que nous générons retourne à la collectivité québécoise, et cela va bien au-delà du dividende de 1,118 milliard de dollars que nous verserons cette année dans les coffres de l'État », affirme Jean-François Bergeron, président et chef de la direction.

« Nos excellents résultats ont été obtenus grâce à des employés talentueux, compétents et dévoués. Ils ont su faire preuve de dynamisme et d'une grande capacité d'adaptation, notamment lors de la reprise des activités faisant suite aux deux périodes de fermeture occasionnées par la pandémie de COVID-19. Je suis très fier, et surtout extrêmement satisfait, des efforts déployés par toutes les équipes. C'est tout le Québec qui en bénéficie. »

« Au cours du dernier exercice, nous avons remis près de 1,5 milliard de dollars en lots aux gagnants à la loterie, dont 131 lots de 1 million de dollars ou plus, des sommets historiques. Nous avons également fait des achats totalisant 356 millions de dollars auprès d'entreprises locales et remis 268 millions de dollars de commissions à nos partenaires d'affaires québécois. Nous avons en outre versé plus de 10 millions de dollars à divers organismes sans but lucratif, et notre programme de commandite a contribué à la tenue d'une cinquantaine d'événements rassembleurs partout au Québec. »

RÉSULTATS PAR SECTEUR

Loteries

Avec des produits de 1,043 G$, le secteur des loteries surpasse le milliard de dollars pour la première fois et connaît ainsi la meilleure année de son histoire grâce à l'excellent travail des équipes en place. Il s'agit d'une hausse de 185,1 M$ (+21,6 %) par rapport à 2020- 2021 et de 114,0 M$ (+12,3 %) par rapport à 2019-2020.

de 114,0 M$ (+12,3 %) par rapport à 2019-2020. Le Lotto Max a connu sa meilleure performance depuis son lancement en raison de séquences exceptionnelles de gros lots majeurs et de cagnottes record. Les catégories des jeux Instants et des paris sur événement ont également réalisé de très bonnes performances.

L'augmentation des produits provenant des jeux de loterie en ligne se chiffre à 4,2 M$ (+3,5 %), notamment grâce aux améliorations apportées au site. Les produits provenant du jeu en ligne représentent maintenant 12,0 % des produits totaux des loteries, comparativement à 4,2 % en 2019-2020.

Casinos et salons de jeux

Pour le secteur des casinos et des salons de jeux, les produits s'élèvent à 657,2 M$, une hausse de 323,5 M$ (+96,9 %) par rapport à l'exercice précédent. Ce résultat représente 68 % de celui de 2019-2020, alors que les établissements ont été ouverts durant environ 60 % de l'exercice, et ce, avec plusieurs restrictions, dont une capacité d'accueil et des heures d'ouverture limitées.

La clientèle a été au rendez-vous lors des réouvertures. Les efforts des équipes pour dynamiser et optimiser l'offre conformément aux attentes des clients ont porté fruit.

La bonification en continu de l'offre sur lotoquebec.com ainsi que les améliorations apportées au site ont contribué à maintenir la croissance des revenus du casino en ligne, qui se chiffre à 18,4 M$ (+7,4 %). Ses produits représentent 40,4 % des produits totaux des casinos et des salons de jeux, comparativement à 10,1 % en 2019-2020.

Établissements de jeux

Le secteur des établissements de jeux a enregistré des produits de 524,1 M$. Par rapport à l'année précédente, il s'agit d'une hausse de 306,7 M$ (+141,1 %). Ce résultat représente 60 % de celui de 2019-2020, ce qui correspond à la période d'ouverture des établissements de jeux durant l'exercice.

Cette hausse est attribuable au nombre de jours d'ouverture plus élevé qu'au cours de l'année précédente. Elle s'explique aussi par la bonne préparation en vue des réouvertures et l'excellente collaboration de toutes les parties prenantes.

Les difficultés que connaît le réseau des bars, qui a été lourdement impacté par les effets de la pandémie, ont influencé les revenus provenant des appareils de loterie vidéo.

Jeu en ligne

Pour l'exercice 2021-2022, les produits provenant de lotoquebec.com (jeux de loterie et jeux de casino) se chiffrent à 390,9 M$, une augmentation de 22,6 M$ (+6,1 %) par rapport à 2020-2021. Ses produits représentent 17,6 % des produits totaux de Loto-Québec, alors qu'ils ne représentaient que 5,0 % en 2019-2020.

Les efforts déployés pour bonifier le site et ainsi assurer sa compétitivité, notamment face aux sites illégaux, ont grandement contribué à la croissance continue des produits provenant du jeu en ligne.

FAITS MARQUANTS ET CONTRIBUTIONS SOCIÉTALES

À la fin de juin 2021, Ann MacDonald a été nommée présidente du conseil d'administration de Loto-Québec. Elle a ainsi succédé à Hélène F. Fortin, qui occupait ce poste depuis 2008.

a été nommée présidente du conseil d'administration de Loto-Québec. Elle a ainsi succédé à Hélène F. Fortin, qui occupait ce poste depuis 2008. Durant l'exercice, les équipes ont procédé à la réouverture des établissements et à la reprise des activités à deux occasions, lorsque l'assouplissement des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 l'a permis. À chacune de ces occasions, la priorité a été de s'assurer que la reprise s'effectuait de façon sécuritaire pour l'ensemble du personnel et de la clientèle, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, et dans un environnement divertissant.

Plusieurs initiatives commerciales ont vu le jour au courant de la dernière année, comme la loterie Méga 360 et les paris sur un seul événement. Ces nouveautés ont été très bien accueillies par la clientèle.

La première loterie à vocation caritative de Loto-Québec, Loto-o-suivant, a été lancée ainsi que la Promo-o-suivant dans les casinos et les salons de jeux, ce qui a permis de remettre un total de 750 000 $ en lots aux gagnants et l'équivalent à divers organismes sans but lucratif québécois, dont les Moisson du Québec.

dans les casinos et les salons de jeux, ce qui a permis de remettre un total de 750 000 $ en lots aux gagnants et l'équivalent à divers organismes sans but lucratif québécois, dont les Moisson du Québec. La Société a continué d'accorder une importance capitale à la commercialisation responsable de son offre. Elle a notamment consacré 28,8 M$ à la prévention du jeu problématique.

Une campagne faisant la promotion des outils de jeu responsable en ligne, dont la possibilité de se fixer une limite de temps, a eu lieu à l'été 2021. Celle-ci a connu un grand succès auprès des consommateurs, comme en témoigne l'utilisation grandissante des outils de limite.

Devant l'omniprésence des sites illégaux, Loto-Québec a déployé une offensive visant à rappeler à la population que lotoquebec.com est le seul site de jeux de casino et de pari sportif 100 % légal au Québec.

Le 29 novembre, le Salon de jeux de Québec a ouvert ses portes à son nouvel emplacement, au Méga Centre Beauport, qui comprend également un centre de paiement aux gagnants. Ce dernier a d'ailleurs été inauguré en grand le 16 novembre, avec la remise d'un gros lot de 50 M$ remporté au Lotto Max par un groupe de six personnes ayant acheté un billet en Formule groupe.

Lancé au premier trimestre de l'exercice, le Plan de responsabilité sociétale 2021-2023 de Loto-Québec dresse un portrait global des actions de la Société en faveur d'un développement durable. Il présente plusieurs engagements envers les joueurs, l'environnement, les employés et la communauté.

Loto-Québec a fièrement contribué à la reprise du secteur des arts et de la culture. Son programme de commandite a soutenu une cinquantaine d'événements rassembleurs dans toutes les régions du Québec, pour le plus grand plaisir des festivaliers.

Le Hilton Lac-Leamy a célébré son 20e anniversaire. Depuis son ouverture, cet hôtel cinq étoiles a été maintes fois primé pour l'excellence de son service à la clientèle.

Le rapport annuel 2021-2022 [PDF - 5,9 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec. La version anglaise le sera ultérieurement.

