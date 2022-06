Les dernières innovations en matière d'intégrité des données seront présentées à Trust '22, l'événement phare de Precisely





Precisely, leader mondial de l'intégrité des données, annonce les modalités de son prochain événement Trust '22, qui se déroulera sur deux demi-journées, les 21 et 22 juin 2022.

Selon les dernières analyses d'IDC sur la confiance dans les données, seuls 27 % des professionnels des données déclarent faire entièrement confiance à leurs données 1. Le sommet annuel de Precisely sur l'intégrité des données est par conséquent l'occasion idéale de partager aux responsables des données les informations nécessaires à l'établissement d'une base de données fiables garantissant un maximum de précision, de cohérence et de contexte.

L'événement Trust ?22 débutera par un discours d'ouverture de Josh Rogers, CEO de Precisely, en présence d'un intervenant invité, Stewart Bond, directeur de recherche d'IDC. Il reviendra sur les dernières recherches relatives à l'intégrité des données, notamment sur la manière dont les tendances du secteur, telles que les progrès de la migration vers le cloud, les initiatives de reporting ESG et l'essor des DataOps, continuent de justifier le besoin de données fiables. Cette session sera suivie d'une présentation d'Eric Yau, COO de Precisely, et d'Emily Washington, SVP Product Management, qui feront une démonstration exclusive des dernières innovations proposées par la Precisely Data Integrity Suite.

La deuxième journée de l'événement débutera par une intervention de l'analyste principal de Forrester, Achim Granzen, qui expliquera comment les dernières tendances en matière de démocratisation des données et d'intelligence artificielle ont élargi le champ d'application de la gouvernance des données, et pourquoi les organisations ont besoin de faire évoluer leurs stratégies de gouvernance des données. Une table ronde sur l'intégrité des données sera également animée par Amy O'Connor, CDIO de Precisely, durant laquelle des clients, notamment des responsables des données de Degroof Petercam et Northwest Bank, expliqueront comment ils exploitent les solutions de Precisely pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

Trust '22 proposera des ateliers sur l'intégrité des données, les opérations et la sécurité IT, et l'expérience client avancée, ainsi que des tables rondes interactives et des sessions de démonstration. Les clients des récentes acquisitions, notamment Infogix, Winshuttle, Anchor Point, CEDAR CX et PlaceIQ auront également l'occasion d'en apprendre davantage sur la vision actuelle et future de la gamme complète de produits de Precisely.

« Les professionnels des données sont soumis à une pression plus importante que jamais pour mener leurs organisations vers un avenir piloté par les données, déclare Kevin Ruane, Chief Marketing Officer chez Precisely. Trust '22 réunit les principaux leaders du secteur des données et les experts de l'industrie pour leur permettre de découvrir concrètement nos innovations en matière d'intégrité des données, offrant ainsi un modèle ultime aux entreprises qui cherchent à mieux automatiser et accélérer la prise de décisions en toute confiance au profit d'une croissance plus rentable ».

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à l'événement Trust '22 en cliquant sur le lien suivant : https://trust.precisely.com/home.

IDC Spotlight, sponsored by Precisely, "Improving Data Integrity and Trust Through Transparency and Enrichment", (forthcoming June 2022)

À propos de Precisely

Precisely est le leader mondial de l'intégrité des données, garantissant la précision, la cohérence et le contexte des données de 12 000 clients dans plus de 100 pays, dont 99 des entreprises du classement Fortune 100. Les produits d'intégration de données, de qualité de données, de gouvernance de données, d'intelligence géospatiale et d'enrichissement de données de Precisely permettent de prendre de meilleures décisions, pour de meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 09:10 et diffusé par :