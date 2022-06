La fierté vit ici : BMO transforme le symbole arc-en-ciel de la Fierté en action





Les photographies d'arcs-en-ciel se transforment en dons pour soutenir la communauté 2SLGBTQ+ dans le monde entier

MONTRÉAL et CHICAGO, le 1er juin 2022 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui sa nouvelle campagne « Dépôts d'arcs-en-ciel » sur le thème de la Fierté, invitant les Canadiens et les Américains à « déposer » des photos d'arcs-en-ciel en utilisant l'application Dépôts d'arcs-en-ciel BMO sur https://BMODepotdarcenciel.com/ et à les partager dans les médias sociaux en utilisant le mot-clic #FiertéBMO.

Pour chaque arc-en-ciel déposé, BMO fera un don de 1 $ à Rainbow Railroad, jusqu'à concurrence de 50 000 $. Rainbow Railroad (en anglais) est un organisme sans but lucratif qui se consacre à aider les membres persécutés de la communauté 2SLGBTQ+ à trouver la sécurité dans le monde entier. En 2021, Rainbow Railroad a aidé plus de 8 000 membres de la communauté 2SLGBTQ+ de 101 pays. Tout le monde peut participer à la campagne, quelle que soit son institution financière. Les gens peuvent également repérer des arcs-en-ciel près d'eux en consultant la carte de l'application, tout en suivant les progrès réalisés vers l'objectif de dons.

« BMO a toujours été un fier partisan de la communauté 2SLGBTQ+ et de la Fierté, et ce, depuis le début des années 1980, lorsque nous avons soutenu les efforts visant à mettre fin au VIH/sida. Ce programme illustre notre raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, et renforce notre engagement à éliminer les obstacles à l'inclusion en favorisant la sécurité pour tous, a déclaré Paul Noble, chef des affaires juridiques et de la conformité, BMO Marchés des capitaux, et dirigeant promoteur de Fierté BMO Canada. Les dépôts d'arcs-en-ciel BMO représentent une nouvelle et passionnante façon de soutenir la communauté 2SLGBTQ+, en transformant n'importe quel arc-en-ciel en ressources pour ceux et celles qui en ont besoin. »

« Chez Rainbow Railroad, nous comprenons l'importance de la visibilité des queers dans la sphère de la Fierté. La campagne Dépôts d'arcs-en-ciel BMO transforme cette visibilité, par le biais des arcs-en-ciel, en une action signifiante en soutenant Rainbow Railroad et en créant un changement réel pour les membres de la communauté 2SLGBTQ+ dans le monde entier, a soutenu Dane Bland, directeur du développement et des communications, Rainbow Railroad. Les dons rendus possibles par BMO et cette campagne aideront Rainbow Railroad à répondre aux nombreux membres de la communauté 2SLGBTQ+ qui nous tendent la main pour obtenir un soutien salvateur. Nous en sommes très reconnaissants. »

Les dépôts d'arcs-en-ciel sont la dernière étape de l'engagement de longue date de BMO envers la communauté 2SLGBTQ+, qui comprend plus de deux décennies de commandite de la Fierté. BMO est récemment devenue la première institution financière canadienne à offrir la fonction Vrai NomMC de Mastercard, qui permet aux Canadiens transgenres et non binaires d'afficher le nom de leur choix sur leur carte. En décembre 2019, BMO Harris a également été la première banque aux États-Unis à émettre la carte de débit Vrai NomMC. En juin 2020, BMO Harris a étendu la disponibilité de la fonction Vrai Nom de Mastercard à d'autres types de cartes de paiement.

Autres moyens par lesquels BMO soutient la Fierté et la communauté 2SLGBTQ+ :

Pour la cinquième année consécutive, en janvier 2022, BMO Harris Bank a été reconnue par la Human Rights Campaign Foundation comme un chef de file du secteur en matière d'égalité au travail pour les personnes LGBTQ+, obtenant une note de 100 dans son Corporate Equality Index de 2022.

BMO est fier de commanditer depuis longtemps des événements liés à la Fierté dans les communautés d'Amérique du Nord - notamment la course Pride and Remembrance à Toronto , que BMO commandite depuis 26 ans. Cette course permet de recueillir des fonds pour soutenir les organismes 2SLGBTQ+ et favorise l'esprit communautaire, la bonne entente, le bénévolat et l'esprit sportif au sein de la communauté 2SLGBTQ+ canadienne.

Fierté BMO est un groupe à l'échelle de l'organisation réunissant des employés qui appartiennent à la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer, en questionnement (LGBTQ2+) et leurs alliés. Le groupe s'engage à promouvoir un environnement de travail équitable et ouvert pour tous les employés.

Le programme de formation Sur la voie de l'alliance de BMO a été créé pour les employés de BMO qui veulent soutenir leurs collègues 2SLGBTQ+. Le cours propose des étapes et des ressources qui les aideront à renforcer leur capacité à défendre les autres.

Pour de plus amples renseignements sur les engagements de BMO en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, cliquez ici.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés ? la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 040 milliards de dollars au 30 avril 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux

À propos de Rainbow Railroad

Rainbow Railroad est une organisation caritative internationale dont les sièges sont situés à Toronto et à New York. Elle aide les personnes LGBTQI+ qui cherchent un refuge contre la violence et la persécution exercées par l'État dans les pays où les relations sexuelles entre personnes de même sexe et les diverses expressions et caractéristiques sexuelles sont criminalisées. Rainbow Railroad est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada et une organisation 501(c)3 aux États-Unis. Pour en savoir plus sur Rainbow Railroad, consultez le site www.rainbowrailroad.org (en anglais).

