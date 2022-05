Gate.io lance Mirror World NFT Box





MAJURO, Îles Marshall, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Gate.io, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde avec plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde entier et une large gamme d'actifs négociables, a annoncé la cotation prochaine de Mirror World NFT, sur sa marketplace de NFT, dont le lancement est prévu le 1er juin 2022.

À propos du NFT Mirror

Mirror World est une matrice de jeu avec des êtres virtuels dotés d'une IA (les Mirrors), qui se battent aux côtés des joueurs dans l'univers du jeu. Les Mirrors sont totalement interopérables avec tous les jeux « Play-to-Earn » de notre matrice. Cela signifie que toute personne possédant un pass peut l'utiliser pour y accéder.

Parmi les conceptions d'univers de jeu existantes, Mirror World comprend [Mirrama], un A-RPG qui combine un gameplay Roguelike, [Brawl of Mirror], un jeu de duel en arène basé sur le PVP et [Beacon], un jeu basé sur le SLG.

Mirror World est un mélange parfait de terrain de jeu virtuel, d'expériences de jeu amusantes et de sources de récompenses du monde réel. Le NFT Mirror est le premier NFT intelligent au monde, chaque Mirror étant conçu pour avoir ses caractéristiques uniques, ses attributs exclusifs et ses rangs. Grâce à l'élément Soul piloté par l'IA, les NFT Mirror sont dynamiques et interactifs et permettent aux détenteurs de se connecter à l'ensemble de l'écosystème du jeu. Actuellement, les 11 000 Mirrors pour les actifs de génération ont été vendus et activés pour les échanges.

La collection de NFT Mirror Gen2 contient 3 factions : Vida, Xeon et Nova, et au sein de chaque faction, Mirror peut être frappé dans des raretés Common, Rare, Elite, Legendary et Mythical, et ces actifs alimentés par l'IA peuvent être utilisés dans la matrice Mirro World.

Le NFT Mirror Gen2, qui sera lancé sur Gate.io, est vendu au prix de 50 dollars pour une quantité de 528 unités. Mirror NFT est un actif essentiel de Mirror World et sert les objectifs suivants :

Un laissez-passer pour Mirror World Matrix (sortie de plus de 3 jeux P2E en 2022)

Des êtres virtuels intelligents aux personnalités indépendantes

Gouvernance de Mirror World dans le jeu

Alors que NFT Box continue de s'étendre et de connaître un succès général, Gate.io s'engage à contribuer davantage au développement des communautés GameFi et NFT de la Blockchain, et souhaite utiliser cette incorporation pour souligner de manière significative son dévouement inlassable.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1828542/Gate_c_rgb.jpg

Communiqué envoyé le 31 mai 2022 à 10:52 et diffusé par :