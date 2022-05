Onera présente ses derniers travaux de recherche à la conférence SLEEP 2022





Onera Health, un leader de la transformation de la médecine du sommeil et de la surveillance à distance, a annoncé aujourd'hui qu'elle présentera Onera STS, son système novateur de polysomnographie (PSG) basé sur les patchs, sous la forme d'un résumé exposant les dernières données, lors de la réunion annuelle SLEEP 2022 organisée par l'American Academy of Sleep Medicine (AASM) et la Sleep Research Society (SRS), qui se tiendra du 4 au 8 juin à Charlotte, en Caroline du Nord.

Flavio Raschellà, PhD, chercheur chez Onera, présentera les toutes dernières données des études de validation clinique en cours portant sur la solution Onera STS (Sleep Test System) de la société, qui vient d'obtenir l'approbation de la FDA, offrant ainsi de nouveaux éléments de preuve de l'efficacité et de la précision des informations cliniques enregistrées par cette solution, en comparaison avec les tests PSG traditionnels de laboratoire.

Onera exposera en outre sa solution révolutionnaire sur le stand n°168 de la conférence SLEEP 2022, au Centre des congrès de Charlotte.

La 36e réunion annuelle SLEEP des Associated Professional Sleep Societies, LLC (APSS) est une coentreprise constituée d'AASM et de SRS, qui réunit des experts de renom dont les antécédents, points de vue et expériences reflètent la diversité des domaines de la médecine du sommeil et de la recherche sur le rythme circadien.

Les détails relatifs au résumé et à la séance d'affiche organisés par Onera sont les suivants:

Titre Validation clinique d'un système de polysomnographie sans fil basé sur les patchs: une étude pilote

Date Mardi 7 juin 2022 à 17:15-18:15

Identité du résumé exposant les dernières données LBA044

Numéro du tableau d'affiches 323

Auteurs Raschellà F., Sekeri M., Andries D., Oloo M., Schneider H., Ermers P., et de Francisco R.

A propos d'Onera

Onera Health est un leader de la transformation de la médecine du sommeil et de la surveillance à distance. La société conçoit des produits et des technologies pour aider des millions de personnes à remédier à leurs troubles du sommeil et affections chroniques dans tout un ensemble de domaines médicaux, y compris le sommeil, les soins neurologiques, cardiaques et respiratoires, pour améliorer la santé et la qualité de vie des patients du monde entier. Les solutions novatrices de la société offrent aux praticiens des données physiologiques et sanitaires complètes dans tout un éventail d'environnements cliniques et non cliniques, qui permettent d'optimiser les soins aux patients et de réduire les coûts des soins de santé. Onera possède des bureaux aux Pays-Bas et aux Etats-Unis. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.onerahealth.com

