Nouveau partenariat pour mieux accompagner les jeunes pousses en sciences de la vie - Appui de 2 M$ au Centre québécois d'innovation en biotechnologie





QUÉBEC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme l'octroi d'une subvention de 2 millions de dollars au Centre québécois d'innovation en biotechnologie (CQIB) pour la mise en place du Programme d'accompagnement des startups en sciences de la vie, qui vise à offrir de nouveaux services d'accompagnement spécialisé aux jeunes pousses de ce secteur.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui, lors de l'inauguration de l'agrandissement des installations de BioInnovations adMare.

Le programme sera piloté par le CQIB en collaboration avec six incubateurs et accélérateurs, soit BioInnovations adMare, le Centech, District 3, le Campus des technologies de la santé, l'ACET et Quantino. Il permettra notamment :

de bonifier l'offre de services des incubateurs et des accélérateurs en sciences de la vie;

de constituer un réseau d'incubateurs et d'accélérateurs spécialisés dans ce secteur;

de mieux préparer les fondateurs de jeunes pousses du secteur à nouer des liens d'affaires avec les acteurs de l'écosystème des sciences de la vie, tant au Québec qu'ailleurs dans le monde;

d'accélérer la commercialisation, l'exportation et l'adoption de technologies très innovantes créées au Québec.

Au cours des trois prochaines années, ce consortium d'incubateurs et d'accélérateurs a pour objectifs de créer 200 emplois de qualité et de lever 100 millions de dollars en investissements pour appuyer la commercialisation des innovations au Québec.

Citations :

« En soutenant le développement de nos jeunes entreprises innovantes, on va accroître l'investissement privé dans le secteur des sciences de la vie et permettre à l'industrie d'atteindre son plein potentiel. L'accompagnement supplémentaire offert par le CQIB représente un outil de plus pour stimuler l'innovation de nos PME et contribuer à créer les leaders de demain. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Le CQIB contribue activement à la vitalité économique de la région de Laval en accompagnant des entreprises prometteuses de l'industrie des sciences de la vie. Grâce à ce projet, il réaffirme son importance au sein de l'écosystème d'accompagnement de ce secteur. Je suis convaincu qu'il assurera la croissance et la réussite des entreprises lavalloises et québécoises. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose

Faits saillants :

Le CQIB est un incubateur ayant pour mission de faciliter la création, la croissance et le succès de la prochaine génération d'entrepreneurs et d'entreprises des sciences de la vie. Il offre notamment ses espaces en location aux entreprises en démarrage nécessitant l'accès à des laboratoires et à des équipements scientifiques ainsi qu'une expertise en développement de projets d'affaires.

L'ensemble des membres du Consortium d'accélérateurs et d'incubateurs en sciences de la vie a généré près d'un milliard de dollars d'investissements à ce jour.

La contribution gouvernementale est issue des crédits de 118 millions de dollars sur cinq ans annoncés dans le Plan budgétaire 2020-2021 pour appuyer les sciences de la vie.

D'ici 2025, le consortium vise à accompagner 45 jeunes pousses en sciences de la vie et à conclure le même nombre d'ententes avec des établissements de santé, des distributeurs ou des partenaires stratégiques.

Cette annonce s'inscrit dans les efforts de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) 2022-2025, récemment dévoilée.

