Le ministre des Transports Omar Alghabra annonce des nominations et des renouvellements de mandats dans le secteur des transports





OTTAWA, ON, le 24 mai 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui des nominations et des renouvellements de mandats dans le secteur des transports. Les personnes nommées viennent de divers milieux, possèdent de l'expérience dans de nombreux domaines et sont des membres actifs de leurs communautés. Elles contribueront à leur poste lié aux transports grâce à leur vaste gamme de connaissances et à leur expertise.

Administration portuaire de St. John's

Stacey Patricia Howse (Portugal Cove, Terre-Neuve-et- Labrador ) : nommée administratrice pour un mandat de trois ans.

Tribunal d'appel des transports du Canada

D r Robert James Cronin ( Courtenay , Colombie-Britannique) : mandat renouvelé à titre de conseiller médical à temps partiel pour une période de quatre ans.

Robert James Cronin ( , Colombie-Britannique) : mandat renouvelé à titre de conseiller médical à temps partiel pour une période de quatre ans. Sébastien Desbiens (Québec, Québec) : nommé conseiller en aviation à temps partiel pour un mandat de cinq ans.

D r Antoine Gagnon ( Ottawa, Ontario ) : nommé conseiller médical à temps partiel pour un mandat de cinq ans.

Antoine Gagnon ( ) : nommé conseiller médical à temps partiel pour un mandat de cinq ans. Arnold Marvin Olson ( Langley , Colombie-Britannique) : mandat renouvelé à titre de conseiller en aviation à temps partiel pour une période de trois ans.

, Colombie-Britannique) : mandat renouvelé à titre de conseiller en aviation à temps partiel pour une période de trois ans. Dr Mitchell Saul Pantel ( Kirkland , Québec) : nommé conseiller médical à temps partiel pour un mandat de cinq ans.

Ces Canadiens ont été nommés en vertu du processus de nomination ou de mise en candidature par le gouverneur en conseil ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada, avec pour but la parité des genres et la représentation de la diversité du Canada.

Citation

« Je souhaite à ces Canadiens hautement qualifiés beaucoup de succès dans la poursuite de leurs fonctions au sein du secteur des transports. Leurs nominations garantiront le maintien d'une bonne gouvernance. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 53 organismes du portefeuille, notamment :

8 sociétés d'État;



4 tribunaux et organismes administratifs;



21 administrations aéroportuaires canadiennes;



17 administrations portuaires canadiennes;



3 sociétés à régie partagée.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube, d'Instagram et de LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 24 mai 2022 à 11:05 et diffusé par :