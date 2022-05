/R E P R I S E -- Avis aux médias - Dévoilement du projet collaboratif estival pour le centre-ville de Montréal : Les moments du coeur de l'île/





MONTRÉAL, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, le Partenariat du Quartier des spectacles, Montréal centre-ville, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Tourisme Montréal sont heureux de convier les représentants des médias au dévoilement du projet collaboratif estival pour le centre-ville de Montréal : Les moments du coeur de l'île, le mardi 24 mai à 11 h, à l'esplanade Tranquille, dans le Quartier des spectacles.

Les grandes lignes des moments du coeur de l'île vous seront présentées, en présence notamment de Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Cette initiative unique et mobilisatrice promet de faire vibrer le centre-ville grâce à une offre généreuse et diversifiée en animation culturelle et en aménagement urbain.

Quand : Le mardi 24 mai à 11 h



Lieu : Esplanade Tranquille, 1 442 rue Clark

Allocutions de :

Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal ;

Mme Monique Simard , présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles ;

, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles ; M. Glenn Castanheira , directeur général de Montréal centre-ville ;

, directeur général de Montréal centre-ville ; M. Michel Leblanc , président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ;

, président et chef de la direction de la commerce du Montréal métropolitain ; M. Yves Lalumière, président et directeur général de Tourisme Montréal.

Le point de presse se déroulera à l'extérieur. Les représentants des médias sont invités à participer en personne, en respectant les règles sanitaires, et à confirmer leur présence aux coordonnées ci-bas.

