Le gouvernement du Canada conclut avec grand succès sa mission commerciale des industries créatives en Europe





Un grand nombre de partenariats et d'occasions d'affaires ont été consolidés en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas

GATINEAU, QC, le 20 mai 2022 En appuyant les talentueuses industries créatives dans leurs efforts d'exportation et de croissance, le gouvernement du Canada atteint le double objectif d'appuyer la relance économique au pays et de consolider ses relations avec ses partenaires internationaux. En effet, les artistes et les créateurs canadiens jouent un rôle essentiel dans les relations qui font la promotion des valeurs et des intérêts canadiens partout dans le monde, et les industries créatives ont un rôle clé dans l'économie canadienne. En 2019, elles représentaient 57,1 milliards de dollars (soit 2,7 %) du PIB total du Canada ainsi que près de 673 000 emplois.

La mission commerciale des industries créatives en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas, sous la direction de Pablo Rodriguez, le ministre du Patrimoine canadien, vient de s'achever sur un bilan fructueux. Elle a permis à 29 entreprises canadiennes issues de différents secteurs des industries créatives (audiovisuel, musique, arts de la scène, édition du livre, médias numériques et interactifs et mode, etc.) d'en apprendre davantage sur les particularités et occasions de ces trois marchés et d'explorer de nouvelles occasions d'affaires afin d'être plus compétitives sur le marché international.

Cette mission commerciale en personne s'appuie sur le succès des missions virtuelles individuelles menées dans ces marchés en 2020 et 2021, lesquelles avaient permis la tenue de plus de 540 rencontres entre entreprises avec 250 participants européens.

La présente mission résulte quant à elle à 360 rencontres entre entreprises auxquelles ont pris part 13 participants européens.

Le ministre Rodriguez a aussi profité de sa visite en Europe pour participer à d'importantes rencontres avec ses homologues et partenaires européens, mettant ainsi en valeur le grand talent des entrepreneurs canadiens des industries créatives et renforçant les relations bilatérales.

Alors que les industries créatives ont été particulièrement touchées par la pandémie de COVID-19, elles demeurent un vecteur et un moteur de croissance et de prospérité pour le Canada, en marche vers sa relance économique.

Citations

« Les industries créatives véhiculent nos histoires, nos valeurs et notre culture. Les secteurs de l'audiovisuel, de la musique, des arts de la scène, de l'édition du livre, des médias numériques et interactifs et de la mode représentent plusieurs facettes du Canada d'aujourd'hui. Elles ont le talent et le savoir-faire nécessaires pour rivaliser avec le reste du monde. En rendant possibles les projets d'exportation et d'expansion à l'étranger, cette mission commerciale présente un bilan très prometteur pour la relance économique du Canada. »

? L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

?Un total de 360 rencontres adaptées se sont tenues entre des entreprises canadiennes du secteur créatif et 131 partenaires d'affaires potentiels allemands, suédois et néerlandais. Ces rencontres ont permis aux entreprises d'ici d'acquérir un avantage concurrentiel en explorant de nouveaux débouchés qui contribueront à leur réussite sur la scène internationale.

En 2019, les industries des arts, de la culture et du patrimoine représentaient 57,1 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB), ce qui équivaut 2,7 % du PIB global, plus de 672 900 emplois directs dans les secteurs du film et de la vidéo, de la télévision et de la radiodiffusion, de la musique, de l'édition, des archives, des arts de la scène, des institutions patrimoniales, des festivals et des célébrations, auxquels s'ajoutent d'innombrables emplois indirects. Les exportations de produits de la culture se chiffraient à 20,4 milliards de dollars, représentant 2,8 % des exportations totales du Canada.

Cette mesure s'inscrit dans la Stratégie d'exportation créative, un investissement de 125 millions de dollars sur 5 ans. Elle sert notamment à promouvoir les industries créatives canadiennes en favorisant la découverte et la distribution de leur contenu créatif à l'étranger. Cette mesure contribue également à la création d'outils et de mécanismes qui aideront les entreprises et les organismes canadiens oeuvrant dans le secteur de la création à tirer pleinement parti de leur potentiel d'exportation.

Cette mesure s'inscrit dans la Stratégie d'exportation créative, un investissement de 125 millions de dollars sur 5 ans. Elle sert notamment à promouvoir les industries créatives canadiennes en favorisant la découverte et la distribution de leur contenu créatif à l'étranger. Cette mesure contribue également à la création d'outils et de mécanismes qui aideront les entreprises et les organismes canadiens oeuvrant dans le secteur de la création à tirer pleinement parti de leur potentiel d'exportation.

Par l'entremise de la Stratégie d'exportation créative, Patrimoine canadien a mené avec succès des missions commerciales des industries créatives en Europe de façon virtuelle en 2020 et 2021, ainsi qu'en personne en Amérique latine en 2019 et en Chine en 2018. Cette mission en personne en Europe est la quatrième mission commerciale multisectorielle à grande échelle dans le cadre de la Stratégie.

L'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas sont déjà des marchés d'exportation de biens culturels pour le Canada, pour des valeurs annuelles de :

- Allemagne : 627,3 millions de dollars, en croissance de 42 % depuis 2010;

- Suède : 19,6 millions de dollars annuels;

- Pays-Bas : 122,3 millions de dollars annuels, en croissance de 50 % depuis 2010.

Liens connexes

Stratégie d'exportation créative du Canada

Canada-Union européenne : Accord économique et commercial global (AECG)

Missions, activités commerciales et partenariats des industries créatives

Relations Canada-Allemagne

Relations Canada-Pays-Bas

Relations Canada-Suède

Produits connexes

Communiqué de presse du coup d'envoi de la mission

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 20 mai 2022 à 15:59 et diffusé par :