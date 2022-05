Imaginez le futur et assumez la puissance de l'informatique avec GIGABYTE au salon COMPUTEX 2022





GIGABYTE, leader mondial de la technologie informatique, présentera le thème de l'année « Power of Computing » avec ses produits et solutions de pointe conçus pour différents secteurs et domaines, lors du prochain salon COMPUTEX de Taipei.

Le thème central de la présentation de GIGABYTE s'articule autour du « Power of Computing » afin de démontrer ce qui suit : du cloud à la périphérie, de la collaboration en équipe à la création individuelle, des applications professionnelles à l'utilisation personnelle, le calcul effectué par les serveurs dans les centres de données pour le traitement de données massives, des systèmes intégrés dans l'IdO et les ordinateurs personnels, pour le rendu des informations en temps réel, explique l'apparition d'innovations révolutionnaires dans les domaines de l'IA, du déploiement du cloud, des technologies intelligentes, de la création de contenu numérique, etc.

Le centre de données fait partie intégrante de la réalisation de percées technologiques. GIGABYTE fait figure de pionnier de confiance en matière de développement de nouveaux produits de serveur faits pour les développeurs, et a participé aux intégrations logicielles destinées à fournir des solutions de produits en parfaite adéquation avec l'avenir de l'ère numérique. GIGABYTE travaille également en étroite collaboration avec des fournisseurs du développement de la plateforme de serveur HPC, afin que l'intégration et l'optimisation des SmartNIC et des GPGPU favorisent une architecture hétérogène dans les serveurs pour fournir une accélération de computing spécifique à une application en bénéficiant du computing et des performances les plus élevés. Outre le fait de prendre en charge les applications x86 équipées de processeurs AMD et Intel, GIGABYTE offre également le choix de serveurs ARM qui fournissent un traitement et un encodage cohérents des données, du terminal de l'utilisateur à la périphérie, ce qui non seulement optimise un temps de réaction rapide mais accélère également le développement d'innovations en informatique de pointe à l'ère de la 5G.

GIGABYTE est dédiée à l'utilisation de performances informatiques afin d'accélérer l'innovation et améliorer la qualité de vie ; l'entreprise a déployé bien des efforts pour le développement de diverses méthodes de refroidissement, notamment en lançant des produits avec des technologies de refroidissement liquide direct et de refroidissement par immersion pour réduire l'empreinte carbone de la chaleur accrue générée par les centres de données.

Dans la nouvelle ère numérique portée par les applications de l'IA, GIGABYTE a associé ses serveurs à la plateforme MLSteam de MyelinTe pour regrouper tous les serveurs de calcul, les noeuds de stockage et de gestion afin de faciliter l'affectation, la surveillance et la gestion des ressources, et maximiser efficacement l'utilisation des ressources. GIGABYTE élargit encore son expérience et son savoir-faire en matériel en sortant des ordinateurs embarqués dans des applications quotidiennes comme celles des voitures à conduite autonome et de l'Internet des véhicules. La série ADCU de GIGABYTE peut traiter des données massives et prendre des décisions de contrôle de véhicule en temps réel ; et T-BOX peut gérer les données et les communications mutuelles entre les véhicules routiers, ce qui constitue une solution idéale adaptée à la gestion de flotte commerciale.

L'informatique est le moteur de la progression technologique, non seulement pour la réussite des entreprises, mais aussi pour offrir des expériences personnelles exaltantes. GIGABYTE présente un scénario de collaboration virtuelle NVIDIA Omniversetm avec une configuration hôte-client utilisant son poste de travail haute performance W771-Z00 et son mini-PC BRIX doté d'un aspect visuel époustouflant ; une vitrine de gaming impressionnante avec des solutions de gaming phares équipées de processeurs Intel de 12e génération, des cartes mères et des moniteurs primés par iF Design, et des cartes mères AMD Socket AM5 de conception sophistiquée et des caractéristiques étendues de slot graphique PCIe 5.0 et d'interface m.2 Gen5 ; et les ordinateurs portables de création/gaming de GIGABYTE offrent de hautes performances avec une expérience visuelle unique, avec son dernier ordinateur portable de gaming phare, équipé du processeur Intel® Coretm i9 série HX de 12e génération, offrant un aperçu du potentiel du Metaverse.

Du 24 au 27 mai , GIGABYTE sera prête, grâce à un éventail de solutions de produits et d'applications, à montrer son savoir-faire en matériel et technologique, possédant les performances informatiques nécessaires pour accélérer les innovations technologiques et soutenir sa conception : « Transformez votre vie ».

GIGABYTE @ COMPUTEX 2022 - https://gbte.tech/CX22

En savoir plus sur l'entreprise GIGABYTE : https://www.gigabyte.com/enterprise

