Navettes fluviales : L'ARTM annonce le début de la saison 2022 - Projet pilote de l'ARTM élargi avec 6 liaisons sur le fleuve Saint-Laurent

MONTRÉAL, le 18 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) confirme que la saison 2022 des navettes fluviales débutera le 4 juin prochain. Financée par le ministère des Transports, l'ARTM et la ville de Montréal, la 4e saison de navettes fluviales est particulièrement intéressante. En effet, le projet pilote mené par l'ARTM est élargi, passant d'une à six liaisons.

« Le transport collectif doit être agile et offrir de nouvelles façons de répondre aux besoins des citoyens. On a ici un autre exemple de cette approche dynamique. Nous espérons que les gens en profitent grandement. Nous les consulterons à différents moments cette saison. L'élargissement du projet pilote permettra d'alimenter nos analyses en vue de déterminer si nous allons de l'avant avec la mise en place d'un réseau pérenne de navettes fluviales », a déclaré M. Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM

En plus de la navette liant Pointe-aux-Trembles au Vieux-Port de Montréal que de nombreux citoyens connaissent bien, la première fin de semaine verra l'activation des liaisons entre le Vieux-Port et Boucherville ainsi qu'entre le Vieux-Port, l'île Sainte-Hélène et Longueuil. Le trajet liant Boucherville et le parc de la Promenade Bellerive s'ajoutera le 6 juin. Il s'agira d'ailleurs d'une mesure d'atténuation fort intéressante pour les citoyens impactés par le chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Viendront ensuite le service express entre le Vieux-Port et l'Île Sainte-Hélène (18 juin) et le trajet liant le Parc de la Promenade Bellerive et l'île Charron (24 juin).

« J'ai toujours travaillé pour rendre le fleuve accessible pour que tous les citoyens puissent en profiter. Créer un réseau de navettes fluviales pour fluidifier les déplacements dans la grande région de Montréal fait partie de cet engagement. Aujourd'hui, après avoir proposé un trajet pendant quelques étés, on vient augmenter de manière significative le nombre de liaisons. C'est un grand pas dans la bonne direction pour à la fois bonifier et diversifier l'offre de transport collectif à Montréal et répondre aux défis environnementaux de notre époque. Je remercie l'Arrondissement de Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour son travail dans ce projet », a déclarée Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole.

Tarification

Les enfants de 11 ans et moins voyageront gratuitement alors que le titre unitaire sera disponible sur les plateformes de réservation des armateurs pour 5,50 $. L'intégration tarifaire du projet pilote se poursuit afin de permettre aux détenteurs d'abonnement ainsi que des titres mensuels et hebdomadaires appropriés d'utiliser les liaisons fluviales sans frais supplémentaires. Notons que les titres intégrés changeront le 1er juillet 2022 avec l'entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire.

À compter du 28 mai 2022, il sera possible de réserver ses déplacements et de consulter les horaires sur les sites Internet des armateurs opérant les différentes liaisons, soit Navark et AML.

Portrait du service de navette fluviale 2022



Vieux-

Port/Pointe-aux-

Trembles Vieux-

Port/Boucherville Vieux-Port/ Île

Sainte-

Hélène/Longueuil + Express Île Sainte-

Hélène Bellerive/Île

Charron Boucherville/ Bellerive Temps de

parcours 35 min 30 min VP-ÎSH : 7 min ÎSH-Longueuil : 15 min Express : 7 min 15 min 30 min Fréquence

du service 45 min 45 min 60 min 60 min 45 min Intervalle :

départs de

Montréal L-J : 7h45-18h15 V : 7h45-21h15 S : 8h30-21h15 D : 8h30-18h15 L-J : 7h30-18h45 V : 7h30-21h00 S : 8h15-21h00 D : 8h15-18h45 L-J : 9h00-19h00 V-D : 9h00-22h00 Express S-D et

jours feriés : 9h30-21h30 S-D et jours

feriés : 10h00-17h00 L-V : 6h30-21h30 Intervalle :

départs vers Montréal L-J : 7h00-18h15 V : 7h00-20h30 S : 7h45-20h30 D : 7h45-18h15 L-J : 6h45-18h00 V : 6h45-20h15 S : 7h30-20h15 D : 7h30-18h00 L-J : 9h30-19h30 V-D : 9h00-22h00 Express S-D et

jours feriés : 10h00-22h00 S-D et jours

feriés : 10h30-17h30 L-V : 5h45-20h45 Capacité 47 places 48 places 196 places 48 places 47 places Période

d'opération 4 juin au 18 septembre Les samedis 24

septembre et 1,

8, 15 octobre; les

dimanches 25

septembre et 2,

9,16 octobre 4 juin au 18 septembre 4 juin au 18 septembre Express : 18 juin au

5 septembre 24 juin au 5 septembre 6 juin au 14 octobre Armateur Navark Navark AML Navark Navark Liaison en

bus PAT : 81, 86,

189, 410 (STM) V-P : 715 (STM) Boucherville : 61,

82, 86, 87, 284, 781

(RTL) V-P : 715 (STM) Longueuil : 17, 25, 76 (RTL) ÎSH : 767, 768 et 777 (STM) V-P : 715 (STM) Bellerive : 22,

28 et 185 (STM) Boucherville :

61, 82, 86, 87,

284, 781* (RTL) Bellerive : 22, 28

et 185 (STM) Vélos

acceptés Oui Oui Oui Oui Oui

*Le circuit 781 du RTL fait la liaison avec le stationnement incitatif Montarville et le quai Yvon-Julien.

À propos de l'ARTM

L'Autorité régionale de transport métropolitain a été créée par le projet de loi 76, qui a modifié la gouvernance du transport collectif dans la grande région métropolitaine de Montréal. Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Elle élabore à cette fin un plan stratégique de développement, une politique de financement, un cadre tarifaire et des ententes de services qui encadrent le développement, l'organisation et le financement de ces services. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

