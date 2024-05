La région de Vaudreuil-Soulanges désormais célèbre en raison de ses bouchons





VAUDREUIL-DORION, QC, le 9 mai 2024 /CNW/ - La députée indépendante de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, se désole de constater que sa région est désormais reconnue partout au Québec en raison des bouchons de circulation monstres, et ce, étant donné la condition du pont de l'Île-aux-Tourtes. Aujourd'hui, elle a questionné la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, sur l'immobilisme de son gouvernement, lors de la période de questions à l'Assemblée nationale. Elle lui a demandé de mettre en place des mesures d'atténuation dans les plus brefs délais afin de soulager la détresse de la population et des propriétaires de commerces de sa région.

Des familles à bout de nerfs

Afin d'illustrer les conséquences importantes de la congestion routière sur la population, la députée Nichols a cité l'exemple d'une mère de famille de Vaudreuil-Dorion, qui lui a rapporté être dans l'obligation de modifier considérablement sa routine familiale en raison de la circulation. La femme doit désormais réveiller ses enfants à 5 h, toute la famille doit déjeuner dans la voiture et malgré tout, elle arrive en retard au travail chaque jour. Une autre mère rapportait à la députée que ses enfants arrivaient chaque jour en retard d'une heure à l'école. Cela représente un déficit de 5 h d'éducation par semaine. « Je ressens une importante détresse dans la population, indique la députée. Je reçois des dizaines de messages, chaque jour, de personnes me décrivant les répercussions importantes sur leur vie. Plusieurs songent même à quitter la région pour préserver une certaine qualité de vie familiale. Ce sont de nombreuses heures chaque semaine que des parents sacrifient dans le trafic plutôt que d'être auprès de leurs enfants. Nous sommes passés d'un paradis pour les familles à un lieu que plusieurs souhaitent quitter. La CAQ doit arrêter de nous dire qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre le nouveau pont. Des solutions, il y en a, et nous devons les mettre en place dès maintenant. »

Des propriétaires de commerces éprouvés

Mme Nichols s'est également montrée inquiète pour le développement économique de sa région, et plus particulièrement pour la survie des commerces locaux. Elle a indiqué à la ministre recevoir des messages de plusieurs propriétaires de commerces constatant une importante baisse de leurs ventes, phénomène directement lié aux enjeux de mobilité. Plusieurs craignent de devoir fermer boutique si la situation ne se redresse pas rapidement. « Pour plusieurs propriétaires de commerces de notre région, il sera impossible d'éponger d'importants déficits pendant encore trois ans, explique la députée. Des restaurants ont des carnets de réservation vides, même le samedi soir, et d'importants projets industriels tardent à se concrétiser en raison des enjeux de transport. La congestion causée par le pont est en train de tuer notre développement économique. Il est plus que temps d'agir. »

Des mesures d'atténuation rejetées par la CAQ

Marie-Claude Nichols a récemment transmis une nouvelle communication au gouvernement caquiste, par le biais d'une question au feuilleton, une façon pour l'opposition de questionner le gouvernement sur certains enjeux. Dans celle-ci, la députée a énuméré les mesures d'atténuation qui pourraient être mises en place pour désengorger le réseau routier de la région. Parmi les solutions proposées, notons la gratuité en tout temps sur l'autoroute 30, la synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Harwood, la voie de contournement de l'autoroute 20 et le retour à la gestion dynamique des voies. Aucune option n'a été retenue par la CAQ, qui indique que c'est trop coûteux ou sous analyse. Il s'agit d'une autre preuve du désintérêt de la CAQ pour la région de Vaudreuil-Soulanges, se désole la députée Nichols.

