Projets de loi 61 et 62: l'ACRGTQ salue l'intention derrière la stratégie québécoise en infrastructure publique et Mobilité Infra Québec





QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) prend acte des dépôts du projet de loi 61, Loi édictant la Loi sur Mobilité Infra Québec et modifiant certaines dispositions relatives au transport collectif, et du projet de loi 62, Loi visant principalement à diversifier les stratégies d'acquisition des organismes publics et à leur offrir davantage d'agilité dans la réalisation de leurs projets d'infrastructures.

Concernant le projet de loi 61, l'ACRGTQ est hautement intéressée par le déploiement de Mobilité Infra Québec, l'agence qui sera responsable de grands projets en transport structurant et routiers. Puisque l'expertise québécoise pour le développement de ces grands chantiers existe déjà chez les entrepreneurs membres de l'Association, ceux-ci sauront épauler le gouvernement du Québec dans la concrétisation d'une mobilité durable.

Quant au projet de loi 62, il vient répondre à des demandes de longue date des entrepreneurs du secteur génie civil et voirie, comme l'introduction claire des modes de réalisation collaboratifs. Le gouvernement démontre ainsi son ouverture à trouver le bon mode de réalisation pour le bon projet, permettant des gains d'efficacité via une meilleure planification exécutée par les donneurs d'ouvrage, l'implication en amont des entrepreneurs et des travaux exécutés à meilleurs coûts. Rappelons que le sujet avait été longuement discuté par un panel composé de membres de l'ACRGTQ et de représentants du gouvernement du Québec lors du dernier congrès de l'Association en janvier dernier.

L'ACRGTQ entend maintenant prendre connaissance des deux projets de loi de façon détaillée et participer aux consultations particulières lors des travaux parlementaires à venir.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

9 mai 2024 à 16:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :