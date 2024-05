LA GTAA PUBLIE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2024





TORONTO, le 9 mai 2024 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers et ses résultats d'exploitation pour le premier trimestre de 2024. Le volume du trafic passagers a augmenté de 0,9 million (8,7 %) par rapport à la période correspondante de 2023, passant de 10,0 millions à 10,9 millions de passagers au premier trimestre de 2024, du fait de la forte demande de voyages. Au premier trimestre de 2024, le volume du trafic passagers est remonté à un niveau correspondant à 92,3 % de son total du premier trimestre de 2019.

« Au premier trimestre, l'Aéroport international Pearson de Toronto a affiché une forte croissance du nombre de passagers, favorisée par une amélioration de la résilience du secteur. Notre rendement financier continue de progresser, tout comme l'expérience client et le rendement opérationnel, comme en témoigne l'augmentation de 6 % de la ponctualité (départs) par rapport à la période correspondante de 2023 », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA.

« Pour accompagner l'accélération de la croissance du nombre de passagers, nous effectuerons des travaux d'amélioration des infrastructures aéroportuaires, notamment l'ajout de voies de circulation à grande vitesse pour améliorer le rendement de l'aérodrome, la modernisation des systèmes de contrôle et de balisage lumineux électrique de l'aérodrome, ainsi que des investissements en production d'électricité et en efficacité énergétique pour progresser vers nos objectifs de carboneutralité. Ces améliorations ciblées à coût abordable, qui entraîneront une amélioration de la redondance et de la résilience, nous placent en bonne position pour répondre aux exigences opérationnelles de la croissance à court terme », a-t-elle ajouté.

Faits saillants sur les passagers et les finances



Trimestres clos les 31 mars (en millions) 2024

2023



Variation1 Volume du trafic passagers













%

Vols intérieurs 3,5

3,4



0,1

2,6

Destination internationale 7,4

6,6



0,8

11,8

Total 10,9

10,0



0,9

8,7

(en millions de dollars)

















Total des produits 468,5

425,7



42,8

10,1

Total des charges d'exploitation2 249,3

222,8



26,5

11,9

BAIIA3 219,2

202,9



16,3

8,0

Marge du BAIIA 46,8 % 47,7 %





(0,9) pp



















Bénéfice net 73,6

48,8



24,8

50,8





















Flux de trésorerie disponibles3 117,1

162,3



(45,2)

(27,8)



1. La « variation en pourcentage », ou « % », est établie d'après les nombres réels exacts (et non d'après les nombres arrondis présentés dans le tableau). 2. Total des charges d'exploitation, à l'exclusion de l'amortissement. 3. Veuillez consulter la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » à la fin du présent document, pour de plus amples informations.

Les produits des activités ordinaires ont augmenté de 42,8 millions de dollars au premier trimestre de 2024 par rapport à la période correspondante de 2023 pour atteindre 468,5 millions de dollars, principalement en raison de la croissance du nombre de passagers et du nombre de vols à Toronto Pearson.

Le bénéfice avant les charges d'intérêts et coûts de financement et l'amortissement (« BAIIA ») a augmenté de 16,3 millions de dollars au premier trimestre de 2024 par rapport à la période correspondante de 2023 pour s'établir à 219,2 millions de dollars, en raison d'une hausse des produits des activités ordinaires liée à l'accroissement des activités d'exploitation, partiellement contrebalancée par une augmentation des coûts d'exploitation (avant amortissement).

Au premier trimestre de 2024, le bénéfice net a augmenté de 24,8 millions de dollars par rapport à la période correspondante de 2023 pour atteindre 73,6 millions de dollars, en raison d'une hausse des produits des activités ordinaires liée à l'accroissement des activités d'exploitation et d'une diminution des charges d'intérêts, partiellement compensées par une augmentation des coûts d'exploitation au cours du premier trimestre de 2024.

Les flux de trésorerie disponibles ont diminué de 45,2 millions de dollars au premier trimestre de 2024 par rapport à la période correspondante de 2023 pour s'établir à 117,1 millions de dollars, principalement en raison de la baisse des fonds reçus dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports (PIEA) et l'augmentation des dépenses d'investissement, partiellement contrebalancées par l'accroissement des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation et du produit d'intérêts. Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation servent à financer les dépenses d'investissement croissantes visant à moderniser les équipements, à générer une croissance assortie d'une expérience client de qualité et à ralentir l'endettement.

Les résultats financiers de la GTAA au 31 mars 2024 sont présentés plus en détail dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés et le rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2024, accessibles au www.torontopearson.com et sur SEDAR au www.sedarplus.ca .

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ils reflètent les convictions actuelles de la direction de la GTAA et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les attentes, prévisions, conclusions et projections formulées dans les énoncés prospectifs ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA soient incorrectes et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés. Des renseignements supplémentaires détaillés au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent dans les documents déposés par la GTAA en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, notamment sa plus récente notice annuelle et son plus récent rapport de gestion, accessibles sur SEDAR au www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Dans le présent communiqué, il est fait mention des mesures de la performance suivantes qui, selon la direction, sont utiles pour l'évaluation de la performance économique de la GTAA. Ces mesures, qui ne sont pas définies par l'International Accounting Standards Board, sont désignées comme des mesures non conformes aux PCGR, qui peuvent ne pas avoir de définition normalisée. Ce sont des valeurs de référence courantes de l'industrie, et la GTAA les utilise pour évaluer ses résultats d'exploitation, notamment la rentabilité de son exploitation, ses flux de trésorerie et son programme d'investissement.

BAIIA

Le BAIIA correspond au bénéfice d'exploitation avant les charges d'intérêts et coûts de financement, les pertes de valeurs des immeubles de placement, les réductions de valeurs des immobilisations corporelles et l'amortissement. Il s'agit d'une mesure couramment utilisée pour évaluer le rendement de l'exploitation d'une société. Elle sert à évaluer le rendement de la GTAA sans avoir à tenir compte des décisions financières et comptables.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles (FTD) correspondent aux flux de trésorerie provenant de l'exploitation, selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, et aux subventions reçues du PIEA, moins les dépenses d'investissement (immobilisations corporelles, immeubles de placement et autres) et les charges d'intérêts et coûts de financement payés, déduction faite du produit d'intérêts (à l'exclusion des éléments hors trésorerie). Les FTD servent à évaluer les fonds disponibles pour la réduction de la dette ou pour des investissements futurs à Toronto Pearson.

