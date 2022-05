Thales renforce ses activités de cybersécurité en acquérant S21sec et Excellium auprès de Sonae Investment Management





Thales (Euronext Paris : HO) annonce aujourd'hui la signature d'un accord définitif avec Sonae Investment Management pour l'achat de deux sociétés européennes de pointe en cybersécurité, S21sec et Excellium, rassemblées au sein de la holding Maxive Cybersecurity.

Cette acquisition vient compléter le portefeuille de Thales en cybersécurité, en renforçant ses services de détection d'incident et de réponse (Security Operations Centre ? SOC) ainsi que ses prestations de consulting, d'audit et d'intégration.

Ces entreprises apportent un savoir-faire industriel et une base de clients solide et diversifiée dans l'industrie et les opérateurs d'importance vitale, en particulier dans les services financiers, les activités gouvernementales et les services publics, qui représentaient plus de 50 % de leur chiffre d'affaires en 2021.

Avec 75 % de son personnel réparti sur 9 sites en Espagne et au Portugal, et 25 % au Luxembourg et en Belgique, cette acquisition renforce l'implantation européenne des équipes de cybersécurité de Thales, tout en faisant bénéficier le Groupe de la capacité d'innovation et du leadership des deux sociétés dans ce domaine.

S21sec et Excellium emploient au total 546 personnes et ont généré en 2021 un chiffre d'affaires combiné de 59 millions d'euros.

Cette acquisition, d'une valeur d'entreprise de 120 millions d'euros, est une étape importante pour Thales dans le domaine de la cybersécurité. Elle intervient sur un marché du conseil et des services de sécurité très dynamique, qui anticipe une croissance importante entre 2020 et 2025.

Grand acteur mondial de la cybersécurité, Thales intervient à tous les niveaux de la chaîne de valeur en proposant des solutions allant de l'évaluation des risques à la protection des infrastructures critiques, avec à l'appui des capacités complètes de détection des menaces et de réponse. L'offre du Groupe s'articule autour de trois gammes de produits et services, qui ont généré plus de 1 milliard d'euros de chiffres d'affaires en 2021 :

la plateforme de solutions Cybels , qui associe tous les services de cybersécurité dont l'évaluation des risques, la formation et la simulation, mais aussi la détection des cyberattaques et la réponse à ces attaques,

, qui associe tous les services de cybersécurité dont l'évaluation des risques, la formation et la simulation, mais aussi la détection des cyberattaques et la réponse à ces attaques, les produits souverains , qui incluent des chiffreurs et des sondes pour protéger les systèmes d'information critiques,

, qui incluent des chiffreurs et des sondes pour protéger les systèmes d'information critiques, la gamme de produits CipherTrust pour la protection des données, la solution de gestion des identités et des accès as a service Safenet Trusted Access (Identity and Access Management), et, plus généralement, les solutions de protection du cloud et de gestion des licences.

En 2022, Thales prévoit de recruter 11 000 personnes dans le monde, dont 1 000 en cybersécurité.

La transaction, soumise aux approbations réglementaires et aux conditions habituelles de clôture, devrait être finalisée au second semestre 2022.

« Après les acquisitions réussies de Vormetric en 2016, puis de Gemalto en 2019 qui ont marqué un changement d'échelle dans l'expertise de Thales dans la sécurité et le chiffrement des données, l'acquisition de S21sec et Excellium vient consolider notre position de leader en consulting et services de cybersécurité. Nous nous réjouissons d'accueillir les équipes d'experts de S21sec et d'Excellium au sein de nos équipes de cybersécurité en pleine expansion. Ensemble, nous pourrons fournir à nos clients des solutions toujours plus performantes. » Marc Darmon, Directeur général adjoint, Systèmes d'Information et de Communication Sécurisés, Thales

« Actionnaire majoritaire de l'entreprise, nous avons aidé Maxive Cybersecurity à plus que tripler ses revenus annuels en mobilisant ses innovations et sa spécialisation, et à devenir l'un des premiers fournisseurs de services de cybersécurité en Europe. L'acquisition par Thales constitue une reconnaissance du travail exceptionnel accompli par les équipes et la suite logique de l'aventure pour Maxive. Nous sommes convaincus que ce projet est une fantastique opportunité de développement pour les activités et le personnel de Maxive. » Carlos Alberto Silva, Directeur associé, Sonae Investment Management

