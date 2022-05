KAUST intègre cinq startups internationales de pointe et apporte de nouvelles technologies en l'Arabie saoudite





L'Université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST) a récemment conclu "Destination Deep Tech", un premier programme saoudien adopté dans des startups internationales de pointe en Arabie saoudite pour développer des innovations technologiques profondes. Les startups internationales - CeEntek, Hopu, Insignes-Labs, Pasqal et Proteinea - ont été choisies pour découvrir le programme qui durera trois mois grâce à leur expansion technologique très avancée dans la région MENA.

"KAUST est le coeur de la technologie profonde dans l'économie saoudienne, et nous sommes donc ravis d'accueillir ces startups internationales talentueuses à KAUST et dans le Royaume dans le cadre de Destination Deep Tech", a déclaré le Dr Kevin Cullen, Vice-président de KAUST Innovation.

Pasqal, de France, est l'une des startups européennes pionnières dans le de l'informatique quantique qui fournit des solutions complètes allant du matériel aux applications. Son objectif consiste à apporter plus rapidement l'avantage quantique aux utilisateurs finaux. Pasqal a récemment signé un protocole d'accord avec Aramco et cherche actuellement à établir une présence commerciale dans la région.

Insignes-Labs, de Pologne, développe des additifs antimicrobiens pour protéger une large gamme de matériaux contre les micro-organismes tels que les bactéries, les algues, les champignons et les moisissures. La société mène actuellement un programme pilote avec Red Sea Farms, une startup de KAUST, tout en demandant un fonds d'accélération de l'impact du transfert de technologie de KAUST afin de poursuivre sa collaboration avec l'université et de commercialiser le produit.

Proteinia, d'Égypte, est une plateforme technologique qui exploite la puissance de l'IA, les modèles d'apprentissage profond et l'automatisation biologique pour la conception et la production de protéines. En accélérant la commercialisation de produits protéiques clés optimisés, Proteinia vise à servir les domaines de la santé humaine, des industries aquacoles et des technologies alimentaires durables.

CeEntek, de Singapour, fournit du béton d'ultra-haute performance pour une durabilité et une efficacité accrues dans les projets de construction. Son processus de fabrication innovant permet de fournir des solutions de béton UHPC 2.0tm dans un large éventail de marchés et d'applications.

Hopu, d'Espagne, propose des appareils et des capteurs d'Internet des objets basés sur l'IA pour l'industrie 4.0 et les villes intelligentes, couvrant la surveillance de la qualité de l'air, le bruit, la mesure de l'énergie et plus encore. L'entreprise déploie ses capteurs de qualité de l'air dans le réseau KAUST grâce à une collaboration avec les universitaires KAUST Smart et KAUST.

The Next Web (TNW) est l'équipe à l'issu de Destination Deep Tech. Elle aide les entreprises et les gouvernements à innover avec l'écosystème des startups et garantit que les meilleurs talents soient recrutés pour le programme.

