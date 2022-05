Venez fêter les quatre ans de BingX en profitant de quatre semaines de récompenses d'une valeur de plus de 50 000 USDT





La société BingX est ravie de célébrer son quatrième anniversaire en mai 2022. Pour rendre l'événement encore plus joyeux, BingX organisera une compétition qui durera un mois avec des prix individuels et collectifs d'une valeur de plus de 50 000 USDT.

SINGAPOUR, 14 mai 2022 /PRNewswire/ -- BingX a été initialement fondée en 2018 et a toujours eu pour objectif de faciliter le trading pour tous. Dans cette mesure, l'équipe a exploré diverses options, ce qui a conduit au développement d'une plateforme mondiale de trading d'actifs numériques, spot et dérivés, prenant en charge des centaines de crypto-monnaies. Par conséquent, les utilisateurs peuvent bénéficier d'un écosystème sûr, fiable, ouvert et centré sur l'utilisateur, doté d'éléments de trading social intuitifs. Aujourd'hui, BingX est devenu la première plateforme de trading social au monde.

Avec plus de 20 000 copy traders et un cumul de 5 000 traders quotidiens faisant confiance à la fonction de pointe de copy trading de BingX, la plateforme continue de prendre de l'ampleur. BingX est une plateforme réglementée et approuvée par les gouvernements partout où la plateforme est accessible, y compris dans l'UE, aux États-Unis, au Canada et en Océanie. BingX détient les licences d'exploitation nécessaires dans toutes ces régions, ce qui confirme sa nature conforme à la réglementation.

Alors que BingX souffle ses quatre bougies, l'équipe organisera une compétition sur quatre semaines pour tous les utilisateurs. Les inscriptions débuteront le 14 mai 2022 et se termineront le 10 juin 2022. La compétition elle-même commence le 20 mai 2022 et se termine le 17 juin 2022. La compétition consiste en un classement des meilleurs revenus et une liste de popularité.

Tous les utilisateurs enregistrés sur BingX seront classés en fonction de leur revenu total de la semaine. Les cinq plus performants de ces utilisateurs gagneront des récompenses hebdomadaires en fonction de leur classement. De plus, les utilisateurs seront automatiquement inscrits à la compétition de popularité, où ils pourront collecter des « likes » d'autres utilisateurs BingX chaque jour. Tous les participants peuvent liker un utilisateur par jour.

La compétition de BingX, dont le montant s'élève à 50 000 USDT, se déroulera sur trois semaines, jusqu'à la grande finale. La finale verra s'affronter les 30 utilisateurs les plus performants chaque semaine, et les 100 joueurs les plus populaires.

Les trois groupes des 30 utilisateurs les plus performants s'affronteront pour déterminer les 10 premiers à avoir obtenu le plus de revenus, lesquels gagneront des récompenses de rang d'une valeur allant jusqu'à 117 000 USDT.

Les 100 utilisateurs les plus populaires feront partie d'une liste de popularité d'équipe. Les joueurs peuvent rejoindre n'importe quelle équipe pour en augmenter la popularité. Plus il y a de joueurs, plus les équipes deviennent populaires. Les trois équipes les plus populaires se partageront les bonus et les récompenses d'une valeur de plus de 45 000 USDT.

Le directeur de la communication et des relations publiques de BingX, Elvisco Carrington, ajoute :

« Ce tournoi sera une aventure riche en activités ludiques pour tous. Nous pensons que c'est un excellent moyen de montrer à nos utilisateurs à quel point nous les apprécions. Les compétitions favorisent l'engagement et l'interaction communautaires, et c'est exactement ce que nous voulons ».

Marquez vos calendriers et soyez prêts à participer à la compétition du 4ème anniversaire de BingX pour tenter de remporter des prix !

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX est devenue la première plateforme de trading social au monde offrant des devises populaires telles que Bitcoin , DAI , Dinero et Bitcoin Cash . C'est une plateforme mondiale de trading d'actifs numériques, de spot et de dérivés qui propose un écosystème sûr, fiable, ouvert et centré sur l'utilisateur avec des fonctionnalités de négociation sociale intuitives pour enrichir l'ensemble du secteur des crypto-monnaies. Dans les pays et les régions où BingX opère, elle a enregistré ou obtenu des licences de services financiers reconnues et réglementées par les gouvernements locaux.

