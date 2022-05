Le ministre Champagne conclut une visite en Allemagne et en Belgique





Le Canada et ses partenaires internationaux conjuguent leurs efforts pour aider les entreprises à se développer et à prospérer

BRUXELLES, le 13 mai 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu aujourd'hui une visite officielle en Allemagne et en Belgique, au cours de laquelle il a rencontré des dirigeants clés du milieu politique et du domaine des affaires.

En Allemagne, le ministre Champagne a rencontré des chefs d'entreprise de secteurs clés dans le but de promouvoir le Canada comme partenaire économique fiable, stable et attrayant. Il a mis de l'avant l'expertise du Canada dans le domaine de la fabrication de véhicules à zéro émission, de la recherche sur les véhicules électriques ainsi que de la production de batteries, de piles à combustible et d'hydrogène. À Berlin, le ministre Champagne a rencontré le ministre fédéral des Affaires économiques et de l'Action climatique, Robert Habeck, ainsi que les principaux conseillers économiques et politiques du chancelier Olaf Scholz. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération énergétique et économique dans le contexte de l'invasion non provoquée et injustifiée de l'Ukraine par la Russie.

Le ministre a ensuite participé à la réunion des ministres responsables du Numérique du G7 à Düsseldorf, où il a abordé les défis mondiaux liés à la mise au point, à l'adoption et à l'utilisation des technologies numériques avec ses homologues internationaux, dont le vice-premier ministre ukrainien et ministre de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov.

Les ministres responsables du Numérique du G7 ont également souligné l'importance de la cyberrésilience et de la confiance dans le numérique. Les ministres ont résolu de faciliter les transferts transfrontaliers de données, de soutenir la concurrence sur les marchés numériques et de promouvoir l'utilisation de documents électroniques transférables pour faciliter le commerce international.

Citations

« Les entreprises européennes reconnaissent que le Canada est l'un des meilleurs endroits au monde pour les affaires. Cette semaine, j'ai mis l'accent sur les avantages du pays comme destination de choix pour les investissements, tout particulièrement dans les chaînes d'approvisionnement des technologies propres, de l'automobile et des batteries. À Düsseldorf, mes homologues du G7 et moi nous sommes engagés à veiller à ce que tous bénéficient des nouvelles technologies numériques qui stimulent l'innovation. Je ne ménagerai aucun effort pour attirer plus d'investissements au Canada, dans le but de favoriser la création d'emplois bien rémunérés et la croissance économique. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le gouvernement du Canada est déterminé à attirer les investissements du secteur privé et à aider les industries et les entreprises à effectuer les investissements dont elles ont besoin pour innover, croître, créer des emplois et être concurrentielles dans une économie mondiale en mutation.

Les pays du G7 conjuguent leurs efforts pour assurer une transformation numérique responsable. Ils veillent à être en phase avec les développements technologiques et les nouveaux modèles d'affaires, tout en tenant compte des incidences sur les entreprises et la société. La collaboration constructive du G7 fait en sorte que les technologies numériques se développent conformément aux valeurs communes et aux besoins des sociétés ouvertes et démocratiques.

Les ministres responsables du Numérique du G7 collaborent étroitement dans le domaine des normes et de la réglementation technique, et soutiennent la libre circulation internationale des flux de données sécurisées. Ils conviennent que la création d'un environnement en ligne sûr pour les utilisateurs d'Internet est un élément clé de l'inclusion numérique.

Le 11 mai 2022, le gouvernement du Canada a lancé le portail Soutien de l'industrie canadienne à l' Ukraine . Ce portail en ligne permet aux entreprises canadiennes de fournir des biens et services hautement prioritaires pour soutenir les Ukrainiens déplacés ainsi que les organisations offrant de l'aide et des services de réinstallation.

