Evolution Equity Partners lève 1,1 milliard de dollars et double son investissement dans la cybersécurité au Royaume-Uni et dans l'Union européenne





L'Evolution Technology Fund III LP est le plus grand fonds dédié à la cybersécurité levé à ce jour.

Cet investisseur en phase de croissance et de croissance précoce s'est engagé à investir dans des entreprises de cybersécurité basées au Royaume-Uni et dans l'UE pour protéger le monde numérique.

LONDRES, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- Evolution Equity Partners a annoncé la clôture finale de l'Evolution Technology Fund III, LP le 16 avril 2024 et des engagements de capital totaux de 1,1 milliard de dollars pour soutenir les entrepreneurs visionnaires qui créent des sociétés de cybersécurité de nouvelle génération qui protègent le monde numérique. La levée de fonds a été sursouscrite par des partenaires limités existants et nouveaux représentant un mélange diversifié d'institutions de premier plan, d'investisseurs souverains, de compagnies d'assurance, de fonds de dotation, de fondations, de fonds de fonds, de family office et de particuliers fortunés. L'engagement de capital comprend un financement de British Patient Capital, le plus grand investisseur national du Royaume-Uni dans les opportunités de croissance du capital-risque et une filiale de la British Business Bank.

Le capital engagé donne à Evolution Equity Partners une réserve de capitaux dédiée pour rechercher des opportunités d'investissement allant de 20 à 150 millions de dollars dans la cybersécurité. La stratégie de la société consiste à constituer un portefeuille bien diversifié parmi les principales entreprises de cybersécurité des écosystèmes de création d'entreprises de cybersécurité aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Israël. Parmi les investissements importants réalisés à ce jour par Evolution au Royaume-Uni et dans l'UE, on peut citer : AVG Technologies, Quantexa, Panaseer, DF Labs, Logpoint, CounterCraft, Cognitive Security, Eperi, Cybsafe, Tatum, Elliptic, Arqit, Metomic parmi les 60 sociétés de portefeuille que l'entreprise a soutenues.

Richard Seewald, fondateur et associé directeur chez Evolution Equity Partners, a déclaré : « Au cours des 25 dernières années, nous avons été directement témoins de l'émergence d'un solide vivier de talents entrepreneuriaux spécialisés en cybersécurité au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Tout d'abord, lors de la construction d'AVG Technologies, une société européenne de cybersécurité que notre équipe a rendue publique à la Bourse de New York en 2012 et par la suite dans de nombreuses entreprises européennes que nous avons contribué à développer. Pour les entreprises de cybersécurité basées au Royaume-Uni et dans l'UE qui cherchent à se développer à l'échelle internationale, Evolution est le partenaire idéal pour fournir aux entreprises les connaissances, les outils et la stratégie nécessaires leur permettant d'améliorer leurs performances et leurs résultats. L'expertise d'Evolution sur le terrain en Europe est inégalée dans ce domaine. Nous sommes impatients de travailler avec les meilleurs entrepreneurs et de former des champions européens. »

Christine Hockley, directrice générale des fonds chez British Patient Capital, a déclaré : « Le spécialiste de la cybersécurité d'Evolution Equity Partners, associé à des références reconnues en matière d'investissement, leur permet de soutenir avec succès les principales entreprises technologiques du Royaume-Uni à mesure qu'elles prennent de l'ampleur. Nous sommes ravis d'investir dans ce fonds, qui s'inscrit dans notre objectif d'aider les entreprises prometteuses à accéder au financement à long terme dont elles ont besoin pour réaliser leur potentiel de croissance. »

Evolution Equity Partners a été fondée par les investisseurs et les entrepreneurs technologiques Richard Seewald et Dennis Smith, qui gèrent et dirigent la société, et une équipe de spécialistes composée de 30 professionnels basés à New York, Palo Alto, Londres et Zurich. Les membres de l'équipe ont été des fondateurs, des dirigeants d'exploitation et des investisseurs dans des entreprises de logiciels de premier plan dans le monde entier et sont déterminés à aider des entrepreneurs exceptionnels à développer des entreprises de premier plan sur le marché. Le moteur de haute performance de l'entreprise,

Centers of Excellence for Cybersecurity Growth, a un objectif clair : fournir le manuel d'utilisation ultime sur la façon de faire passer efficacement les startups de la cybersécurité de l'idée à l'introduction en bourse et aider à doter les entreprises des connaissances, des outils et de la stratégie nécessaires pour stimuler les performances.

À propos d'Evolution Equity Partners

Evolution Equity Partners, basée à New York, Palo Alto, Londres et Zurich, investit dans des entreprises de logiciels de cybersécurité en pleine croissance qui protègent notre monde numérique. La société a été fondée par des investisseurs et des entrepreneurs en technologie, Richard Seewald et Dennis Smith, qui gèrent et dirigent la société, et ses partenaires ont été impliqués en tant que fondateurs, investisseurs et dirigeants d'exploitation dans des sociétés de logiciels de premier plan dans le monde entier. Evolution gère actuellement plus de 2 milliards de dollars d'actifs dans un portefeuille croissant d'entreprises de premier plan sur le marché. Les partenaires d'Evolution comprennent Richard Seewald, Dennis Smith, Taher Elgamal, Aron Khurana, J.R. Smith, Karthik Subramanian, Yuval Ben-Itzhak et Karel Obluk. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.evolutionequity.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

