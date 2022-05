Ultivue annonce la constitution d'un écosystème de partenaires dans le domaine de l'IA visant à accélérer l'analyse des données d'images par immunofluorescence en multiplex en médecine translationnelle





Ultivue, Inc., le leader du secteur des tests de multiplexage et des solutions analytiques pour les études de biomarqueurs tissulaires, a annoncé aujourd'hui de multiples collaborations visant à générer des solutions de phénomènes spatiaux alimentées par l'IA s'adressant à la recherche translationnelle et aux groupes biopharmaceutiques.

Ultivue met au point des flux de travail uniques destinés à l'imagerie par immunofluorescence en multiplex (mIF) et à la phénomique spatiale. Sa technologie exclusive InSituPlex® est conçue pour une exploration rapide et complète de cibles biologiquement pertinentes, jusqu'à 12-plex, avec la même lame d'analyse H&E dans des échantillons de tissus précieux. Cette technologie allie la puissance de la pathologie computationnelle et de la biologie spatiale afin d'orienter la science translationnelle en immuno-oncologie.

L'analyse d'images et de données à partir de riches informations spatiales provenant d'images mIF peut accélérer la découverte et la validation de biomarqueurs tissulaires. Des capacités différentes sont nécessaires selon la question scientifique étudiée, la taille des cohortes et le stade du programme de développement de biomarqueurs. Ultivue s'occupe de complèter ses propres Image Data Services grâce à des capacités que lui fournissent des partenaires de confiance afin d'offrir aux clients un processus de soutien de bout en bout. Des solutions flexibles d'analyse d'images comme celles fournie par Visiopharm et Indica Labs peuvent être utilisées efficacement pour fournir des lectures riches à partir de tests mIF sur mesure développés pour répondre à une question scientifique. Ces solutions peuvent être utilisées chez Ultivue, par le client ou chez OracleBio, dans les flux de travail conformes aux BPF. Des accords de co-marketing avec Aignostics, Keen Eye, et Nucleai, permettent à Ultivue de proposer des solutions d'intelligence artificielle qui complètent de manière optimale les tests mIF aux fins d'analyser efficacement des cohortes plus importantes. Le temps de manipulation par image et la régularité des lectures peuvent être considérablement améliorés, et les résultats peuvent être examinés dans des visionneuses en ligne - une visionneuse optimisée pour lire les tests mIF et H&E sur une même lame a été développée en collaboration avec Aignostics. Ultivue collabore également avec Paige afin d'intégrer l'analyse d'intelligence artificielle dans les flux de travail cliniques, ainsi qu'avec Zegami en exploitant l'IA pour explorer de manière interactive les données d'image et d'analyse de grandes cohortes afin d'effectuer un contrôle de qualité et l'interprétation scientifique.

Tous ces accords permettent à Ultivue de présenter aux clients biopharmaceutiques un flux de travail homogène qui allie la puissance de la mIF et du développement de l'IA tout en assurant une facile intégration de l'essai couplé à l'analyse. Comme l'a souligné Florian Leiss, vice-président des stratégies de santé numérique, « l'exploitation de tout le potentiel du mIF et de l'IA eu égard à la science translationnelle et aux essais cliniques nécessitera des capacités différentes, à différentes étapes. Nous sommes très heureux de travailler avec des partenaires de confiance pour compléter les essais mIF grâce à des analyses d'images et de données à travers tout le spectre du développement de biomarqueurs tissulaires. Nous accélérons conjointement le parcours de nos clients biopharmaceutiques et leur permettons de se concentrer pleinement sur l'aspect scientifique comme aucun acteur n'aurait pu le faire à lui seul.

À propos d'Ultivue

Ultivue fournit aux chercheurs et aux scientifiques dans le secteur de la médecine translationnelle, des tests de biomarqueurs multiplex pour le phénotypage tissulaire et la pathologie numérique. Sa technologie exclusive InSituPlex® permet une exploration et une interrogation avancées des échantillons tissulaires dans le cadre de la recherche en médecine de précision. Ces solutions hautement personnalisables, associées à notre approche scientifique consultative, renforcent et accélèrent la découverte de biomarqueurs et les programmes de développement de médicaments. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Ultivue.com.

